Allwyn: Ισχυρή δυναμική το α' τρίμηνο - Αύξηση 24% στα προσαρμοσμένα EBITDA

Πέραν της καταβολής ελάχιστου μερίσματος 1 ευρώ ανά μετοχή, σκοπεύει να υλοποιήσει πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 150 εκατ. ευρώ

Την ισχυρή δυναμική σε όλους τους άξονες στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων στην ψηφιακή δραστηριότητα, των σημαντικών προϊοντικών καινοτομιών, της μη οργανικής ανάπτυξης και της υλοποίησης της στρατηγικής ενός ενιαίου παγκόσμιου brand, αποτυπώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου του ομίλου Allwyn, τα πρώτα μετά την ολοκλήρωση της συνένωσης της Allwyn International AG και της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Πέραν της καταβολής ελάχιστου μερίσματος 1 ευρώ ανά μετοχή, ο όμιλος σκοπεύει να υλοποιήσει πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 150 εκατ. ευρώ, κίνηση που αντανακλά τη συνεχιζόμενη δέσμευσή του για τη δημιουργία αποδόσεων προς τους μετόχους.

Αναλυτικότερα στα οικονομικά μεγέθη, τα καθαρά έσοδα α’ τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 1,204 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 21% σε ετήσια βάση.

Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 443 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 24% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA διαμορφώθηκε σε 37%, αυξημένο κατά 1%.

Σημαντική ώθηση στα αποτελέσματα έδωσε η εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου στην PrizePicks, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα daily fantasy sports στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου η Allwyn ολοκλήρωσε επίσης τη μεγάλη επένδυσή της στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Εθνικής Λοταρίας του Ηνωμένου Βασιλείου, εκσυγχρονίζοντας υποδομές που, όπως αναφέρει, περιόριζαν για χρόνια την ανάπτυξη νέων προϊόντων και καινοτομιών.

Ο όμιλος επιβεβαίωσε τις οικονομικές του προβλέψεις για το 2026, οπότε αναμένει αύξηση των καθαρών εσόδων μεγαλύτερη από περίπου 25% (mid-to-high 20%s) (εξαιρουμένων έκτακτων κονδυλίων ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ και περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA 37%.

Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών και μερισματική πολιτική

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως €150εκ., υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι μετοχές που θα αποκτηθούν δύνανται να ακυρωθούν ή να διακρατηθούν για άλλους σκοπούς που επιτρέπονται από τη νομοθεσία.

Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών αντανακλά την πεποίθηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μελλοντική ανάπτυξη και τη δημιουργία ταμειακών ροών της Εταιρείας, καθώς και τη δέσμευσή του για αποδόσεις προς τους μετόχους ως βασικό στοιχείο του πλαισίου κατανομής κεφαλαίου της Εταιρείας.

Επίσης, αντικατοπτρίζει χαμηλότερες από τις προηγουμένως αναμενόμενες επενδύσεις σε μη οργανική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη την ήδη ανακοινωθείσα απόφαση αποχώρησης από την προτεινόμενη εξαγορά της Novibet.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να επιβεβαιώσει ενδιάμεση διανομή για τη χρήση 2026 ύψους €0,20 ανά μετοχή κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με την ήδη ανακοινωθείσα πολιτική της Εταιρείας για την καταβολή ελάχιστου ετήσιου μερίσματος €1,00 ανά μετοχή.

Δήλωση CEO

«Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για αυτό το τρίμηνο εταιρικού μετασχηματισμού, κατά τη διάρκειά του οποίου συνενώσαμε δύο φανταστικές επιχειρήσεις, για να δημιουργήσουμε έναν παγκόσμιο ηγέτη με μεγάλη κλίμακα στον κλάδο της διασκέδασης και των τυχερών παιχνιδιών, με ενισχυμένη ικανότητα διαμόρφωσης των εξελίξεων, ένα ευρύτερο φάσμα ευκαιριών ανάπτυξης και μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη πλατφόρμα, που υποστηρίζει την μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και τις αποδόσεις για τους μετόχους.

Εν τω μεταξύ, παραμείναμε σταθερά επικεντρωμένοι στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Η πρόοδος του διευρυμένου ομίλου μας αυτό το τρίμηνο καταδεικνύει το εύρος και τη δύναμη της πλατφόρμας της Allwyn, με ισχυρή δυναμική στην αύξηση της κερδοφορίας και ανάπτυξης στην ηπειρωτική Ευρώπη, την προσθήκη της PrizePicks στη Βόρεια Αμερική, την ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ισχυρή συμβολή της Betano και τη συνεχή ανάπτυξη των δυνατότητων μας, τόσο σε ψηφιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου.

Τα Καθαρά Έσοδα του συνενωμένου ομίλου αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο κατά 21% σε ετήσια βάση. Η ανάπτυξη προήλθε από το ψηφιακό κανάλι, χάρη στην εστίασή μας στην καινοτομία και την αναβάθμιση των προτάσεων μας και της εμπειρίας των πελατών μας, καθώς και την εξαγορά της PrizePicks. Εξαιρουμένης της PrizePicks, πετύχαμε καλή αύξηση στα Καθαρά Έσοδα, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 3,5% ετησίως, παρά την αρνητική επίδραση ύψους 1,7 ποσοστιαίων μονάδων που είχαν οι υψηλότεροι φόροι παιγνίων στην Αυστρία και το γεγονός ότι η αντίστοιχη περίοδος του προηγούμενου έτους ευνοήθηκε από τα τζακ ποτ ρεκόρ στο EuroMillions (Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο) και στο Τζόκερ (Ελλάδα).

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε σημαντικά κατά 24% σε ετήσια βάση, λόγω της ισχυρής οργανικής ανάπτυξης και της εξαγοράς της PrizePicks. Εξαιρουμένης της εξαγοράς της PrizePicks, των υψηλότερων φόρων παιγνίων στην Αυστρία και των ζημιών που σχετίζονταν με την έναρξη της δραστηριότητας μας στη Σλοβακία, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 11% σε ετήσια βάση.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, επιδιώξαμε επωφελείς επενδύσεις τόσο μέσω Κεφαλαιουχικών Δαπανών όσο και μέσω Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ολοκληρώσαμε τη σημαντική επένδυσή μας στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Εθνικής Λοταρίας (The National Lottery), εκσυγχρονίζοντας τις

υποδομές που περιόριζαν εδώ και καιρό την ανάπτυξη προϊόντων και την καινοτομία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που από τότε και μετά, έχουμε παρουσιάσει μια καινοτόμο ανανεωμένη εκδοχή του παιχνιδιού Lotto και τo προγραμματισμένο λανσάρισμα του Powerball – του μεγαλύτερου τζακ ποτ παιχνιδιού στον κόσμο – στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που αποτελεί μια από τις πιο συναρπαστικές εξελίξεις στον κλάδο των λοταριών παγκοσμίως, εδώ και πολλά χρόνια.

Τον Ιανουάριο, ολοκληρώσαμε την εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου στην PrizePicks, την κορυφαία εταιρεία daily fantasy sports στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την είσοδό μας στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά διαδικτυακής αθλητικής διασκέδασης των ΗΠΑ. Η ισχυρή κερδοφορία, η δημιουργία

ρευστότητας, η διαφοροποιημένη τεχνολογία, η ιδιαίτερα αφοσιωμένη πελατειακή βάση και η εστίαση στις προτάσεις προς τους πελάτες της PrizePicks παρέχουν μια συναρπαστική πλατφόρμα για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η πλατφόρμα της Allwyn αποτελείται από κορυφαίες επιχειρήσεις που εστιάζουν σε λοταρίες στην ηπειρωτική Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και από κορυφαία στον κλάδο αναπτυξιακά asset. Η πλατφόρμα αυτή συνδυάζει την ανθεκτικότητα και τη δημιουργία ρευστότητας των δραστηριοτήτων που εστιάζουν σε λοταρίες, με την ανάπτυξη που προέρχεται από ψηφιακά κανάλια, αποκλειστικό περιεχόμενο, τεχνολογία, διαδικτυακό αθλητικό στοιχηματισμό, δραστηριότητες iGaming και τον κλάδο της διασκέδασης στη Βόρεια Αμερική. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην αξιοποίηση αυτής της πλατφόρμας, ώστε να επιτύχουμε αθροιστική ανάπτυξη, δημιουργία ρευστότητας και μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, πρότυπα υπεύθυνου παιχνιδιού και ισχυρές συνεργασίες με ρυθμιστικές και κρατικές αρχές και την κοινωνία», ανέφερε ο Robert Chvatal, CEO της Allwyn.