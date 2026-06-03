Συμφωνία Onex και Antipollution για ναυπήγηση έως οκτώ οικολογικών σκαφών σε Ελευσίνα και Σύρο

Συμφωνία για τη σχεδίαση και ναυπήγηση τεσσάρων οικολογικών σκαφών, με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη τέσσερα, υπέγραψαν η ONEX Shipyards & Technologies και η Antipollution.

Συμφωνία για τη σχεδίαση και ναυπήγηση τεσσάρων οικολογικών σκαφών (eco vessels), με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη τέσσερα, υπέγραψαν η ONEX Shipyards & Technologies και η Antipollution, μέλος του Ομίλου V Group.

Η συμφωνία υπογράφηκε στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026», παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα νέα σκάφη θα σχεδιαστούν και θα ναυπηγηθούν στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας και των Ναυπηγείων Σύρου (Νεώριο), που ανήκουν στον Όμιλο ONEX. Η ταξινόμησή τους θα πραγματοποιηθεί από τον αμερικανικό νηογνώμονα ABS (American Bureau of Shipping).

Τα υπό κατασκευή σκάφη θα προορίζονται για τη συλλογή αποβλήτων πλοίων και τη μεταφορά τους σε χερσαίες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις της διεθνούς σύμβασης MARPOL για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα διαθέτουν δυνατότητες επιχειρησιακής υποστήριξης σε περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης και άλλες ναυτικές έκτακτες ανάγκες.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης της ναυπηγικής δραστηριότητας της ONEX στον τομέα των εξειδικευμένων σκαφών. Ο όμιλος έχει ήδη υλοποιήσει πρόγραμμα κατασκευής ρυμουλκών για λογαριασμό της MEGATUGS και πλέον επεκτείνεται στην κατηγορία των οικολογικών σκαφών νέας γενιάς.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX Shipyards & Technologies, Πάνος Ξενοκώστας, δήλωσε ότι η συμφωνία επιβεβαιώνει τις δυνατότητες των ελληνικών ναυπηγείων να αναλαμβάνουν εξειδικευμένα προγράμματα ναυπήγησης για τις ανάγκες της διεθνούς αγοράς, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελευσίνας και της Σύρου στην ανάπτυξη τεχνολογιών που σχετίζονται με την πράσινη ναυτιλία.

Κατά την εταιρεία, το έργο αναμένεται να ενισχύσει την απασχόληση και τη δραστηριότητα της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας, αξιοποιώντας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγικές υποδομές στην Αττική και τις Κυκλάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ