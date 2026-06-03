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Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα ΖΑΓΟΡΙ

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Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα ΖΑΓΟΡΙ
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Από το 1988 μέχρι σήμερα, το ΖΑΓΟΡΙ εκφράζει μια απλή αλλά ουσιαστική αλήθεια: ότι το νερό κουβαλά πάντα κάτι από τον τόπο όπου γεννιέται.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Για το νερό ΖΑΓΟΡΙ, η διαδρομή του αρχίζει στα βουνά της Βόρειας Πίνδου, στα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου. Ένας τόπος με έντονη ταυτότητα, όπου η φύση και η ιστορία συνυπάρχουν αρμονικά.

Η πέτρα, η αρχιτεκτονική και το τοπίο ακολουθούν τη φυσική γεωμετρία του τόπου, δημιουργώντας ένα περιβάλλον μοναδικού χαρακτήρα, που όλοι όσοι τον έχουν επισκεφθεί το κρατούν μέσα τους.

Εκεί γεννιέται το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ. Και ίσως αυτό να είναι που το κάνει ξεχωριστό.

Γιατί η ιστορία του δεν ξεκινά από τη φιάλη, αλλά από την προέλευσή του. Από τις κορυφές της Πίνδου, όπου το νερό διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον.

Από το 1988 μέχρι σήμερα, το ΖΑΓΟΡΙ εκφράζει μια απλή αλλά ουσιαστική αλήθεια: ότι το νερό κουβαλά πάντα κάτι από τον τόπο όπου γεννιέται.

Γι’ αυτό και το όνομά του δεν είναι τυχαίο. Είναι η ταυτότητά του. Η καταγωγή του. Η κληρονομιά του.

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά, παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα εμφιαλωμένα νερά στην Ελλάδα - Γιατί παραμένει πιστό σε αυτό που το καθορίζει.

Τον τόπο του. Γιατί ο τόπος αφήνει αποτύπωμα.

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