Η επόμενη μέρα των ελληνικών τραπεζών στον Stoxx Banks

Τι φέρνει για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες η ένταξη στον Stoxx Banks. Στο επίκεντρο οι σταθμίσεις και η στάση των active funds. Τι εκτιμά μιλώντας στο insider.gr ο Paul Dmitriev της Global X.

Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη από τον Stoxx - σε συνέχεια FTSE και εν αναμονή MSCI - φαίνεται πως λειτουργεί καταλυτικά για τον τραπεζικό κλάδο, που αναδεικνύεται σε βασικό αποδέκτη των passive flows. Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι απλώς η αλλαγή «πίστας» που συντελείται, αλλά η μηχανική ένταξη σε βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες, με άμεση επίδραση στις ροές κεφαλαίων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ένταξη των ελληνικών τραπεζών στον Stoxx Banks συνιστά κομβική εξέλιξη, καθώς προσελκύει θεσμικά χαρτοφυλάκια με στρατηγική τοποθέτηση στον κλάδο. Η αυξημένη «ορατότητα» σε pan-European mandates θα συμβάλει στην περαιτέρω συμπίεση της προσαύξησης κινδύνου λόγω χώρας και, κατ’ επέκταση, του κόστους ιδίων κεφαλαίων, διαμορφώνοντας συνθήκες περαιτέρω re - rating, ειδικά στον βαθμό που η εκτέλεση των σχεδιασμών των διοικήσεων συνεχίσει να επιβεβαιώνει τις προσδοκίες.

Ήδη, πάντως, μερίδα αναλυτών έχει αρχίσει να ενσωματώνει τη μεταβολή αυτή, προχωρώντας σε αισθητή αποκλιμάκωση του κόστους ιδίων κεφαλαίων για τις τέσσερις συστημικές από 50 έως και 100 μονάδες βάσης, με αντίστοιχες προσαρμογές στις τιμές στόχους.

Σύγκλιση μεν, αλλά υπαρκτά τα discounts

Όπως αναφέρει στο insider.gr ο Paul Dmitriev, Senior Investment Analyst και Co-Portfolio Manager της Global X (αναπόσπαστο κομμάτι του νοτιοκορεατικού «γίγαντα» των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Mirae - διαχειρίζεται το ETF GREK), η ένταξη των ελληνικών τραπεζών στον ευρωπαϊκό τραπεζικό δείκτη ήρθε νωρίτερα από ό,τι αναμένονταν, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ελληνικό «story» με μεγαλύτερη ένταση. Το όφελος διαχέεται στο σύνολο της αγοράς, σε μια συγκυρία όπου η πολιτική σταθερότητα και οι ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης έναντι της ΕΕ λειτουργούν υποστηρικτικά για το ελληνικό αφήγημα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, παρά τη σύγκλιση των τελευταίων ετών, οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με discount περίπου 17,4% σε όρους P/E και 21,4% σε όρους P/BV. Η μερισματική απόδοση κινείται πέριξ του 6,1%, ήτοι υψηλότερα κατά περίπου 19% σε σύγκριση με τον MSCI EU Financials.

Σε σύγκριση με τον Stoxx Banks, ο MSCI Greek Financials διαπραγματεύεται με discount 6,3% σε όρους P/E και 6,8% σε όρους P/BV. Την ίδια στιγμή, ο εγχώριος τραπεζικός δείκτης καταγράφει απόδοση σχεδόν 7% από την αρχή του έτους, έναντι απωλειών 3,95% για τον Stoxx Banks.

«Μπόνους» έως και 1 δισ. με το καλημέρα...

Με το «καλημέρα», οι τέσσερις συστημικές μπαίνουν σε τροχιά εισροών έως και 1 δισ. ευρώ από passive funds που ακολουθούν τον Stoxx Banks. H Global X αναμένει εισροές άνω των 840 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες, μέγεθος που αντιστοιχεί σε περίπου 3 - 5 φορές τον τρέχοντα μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών. Οι εκτιμώμενες εισροές κατανέμονται σε περίπου 278 εκατ. ευρώ για την Εθνική, 220 εκατ. ευρώ για την Eurobank, 206 εκατ. ευρώ για την Alpha Bank και 136 εκατ. ευρώ για την Πειραιώς.

Σε ανάλογο μήκος κύματος κινείται και η J.P. Morgan με διαφοροποιήσεις στις περιπτώσεις των Πειραιώς - Alpha, ενώ υψηλότερα, ήτοι κοντά στο 1 δισ. δολάρια θέτει τον πήχη η Jefferies.

Kαθοριστική η στάση των active funds

Καθοριστική για τη δυναμική των τοποθετήσεων και την πορεία των τραπεζικών μετοχών αναμένεται να είναι η στάση των active funds, πέραν της μηχανικής επίδρασης των passive. Στο πλαίσιο αυτό, η Global X εκτιμά ότι, ενόψει της ένταξης στον ευρωπαϊκό δείκτη, θα ενισχυθούν οι τοποθετήσεις στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο και από τα κεφάλαια ενεργητικής διαχείρισης.

Σε όρους σταθμίσεων, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% έως 6% του ευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη, σύμφωνα με τον Dmitriev. Η Εθνική θα καταλάβει το 1,5% - 2%, η Eurobank το 1,2% - 1,8%, η Alpha το 0,8% - 1,3% και η Πειραιώς το 0,6% - 1%.