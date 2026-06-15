Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια η διαφορά ΝΔ - Τσίπρα, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 23,3% ενώ ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 14,2%, το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 8,1%.

Σταθερά στην δεύτερη θέση -με μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία- εμφανίζεται σε νέα δημοσκόπηση της Alco για τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 23,3% ενώ ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 14,2%, το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 8,1%.

Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει ποσοστό 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, ενώ σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%.

Η Φωνή Λογικής έχει ποσοστό 2,9%, το ΜέΡΑ25 2,8% και διεκδικούν και τα δυο την είσοδό τους στη Βουλή.

Αντίθετα πολύ χαμηλά ποσοστά για τη Νίκη με 1,3%, το ΣΥΡΙΖΑ που πλέον εμφανίζεται με ποσοστό 1,1% και οι Δημοκράτες με 0,9% Οι αναποφάσιστοι είναι στο 16%, ενώ άλλο κόμμα λέει το 2,2%.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντλεί τις ψήφους του κυρίως από την Αριστερά και συγκεκριμένα κατά 62% από τον ΣΥΡΙΖΑ που εξαϋλώνεται και κατά 9% από το ΚΚΕ, καθώς και κατά 7% από την Πλεύση Ελευθερίας. Από το ΠΑΣΟΚ αντλεί ένα 6% ενώ από ΝΔ, ΜέΡΑ25 και Ελληνική Λύση 2%.

Όσον αφορά το πολιτικό πρόσημο των ψηφοφόρων το 42% είναι κεντροαριστεροί, το 36% αριστεροί, το 9% κεντρώοι, το 9 % τίποτα και το 3% κεντροδεξιοί.

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού αντλεί ψηφοφόρους στο εντυπωσιακό ποσοστό του 25% από αυτούς που δηλώνουν άλλο κόμμα, κατά 24% από τη Νίκη, κατά 7% από τον ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25, κατά 6% από τη ΝΔ ενώ χαμηλά είναι τα ποσοστά από τα υπόλοιπα κόμματα.

Από τους ψηφοφόρους του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το 20% δηλώνουν δεξιοί, το 18% κεντροαριστεροί, το 16% κεντρώοι, το 15% κεντροδεξιοί, το 4% αριστεροί, ενώ ένα 20% λέει τίποτα.