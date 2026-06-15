Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Σκόπελο και Δυτική Αχαΐα

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κλήμα στην Σκόπελο.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κλήμα στην Σκόπελο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική παρότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε πολύ δύσβατη περιοχή, όπου ήταν αδύνατον να μεταβούν οχήματα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της και αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Επιπλέον σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Μαγνησίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι του Βόλου και 6 οχήματα ενώ από αέρος επιχείρησαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Φωτιά σε δασική έκταση στη περιοχή Ζησιμέικα της Δυτικής Αχαΐας

Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Ζησιμέικα, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, που καίει δασική έκταση.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ