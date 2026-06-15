Μέση Ανατολή: Μόνο δύο πλοία πέρασαν το Ορμούζ μετά τη συμφωνία Ιράν - ΗΠΑ

Οι έξοδοι των πλοίων παραμένουν περιορισμένες, αν και «περισσότερα από 500 εμπορικά έχουν εκπέμψει ψηφιακό ραδιοσήμα AIS στον Περσικό Κόλπο τις τελευταίες 24 ώρες».

Ελάχιστα πλοία πήραν το ρίσκο να διαπλεύσουν σήμερα το Ορμούζ, σύμφωνα με πολλές πλατφόρμες παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, μετά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία πολλά πλοία «αρχίζουν να βγαίνουν» από τα Στενά, που θα ανοίξουν και πάλι αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία με το Ιράν, την Παρασκευή.

Ωστόσο σήμερα, μέχρι τις 17.00 (ώρα Ελλάδας) η πλατφόρμα Kpler δεν είχε καταγράψει παρά μόνο ένα πλοίο μεταφοράς πρώτων υλών που πέρασε από τα Στενά με ανοιχτό τον αναμεταδότη του: ήταν το Disha, με σημαία Μάλτας, που βγήκε από τον Κόλπο με φορτίο 60.000 τόνων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Είχε φορτώσει στο Κατάρ και προορισμός του είναι η Ινδία.

Ένα δεύτερο πλοίο χύδην φορτίου, το Kaiser, φαίνεται ότι κατευθυνόταν επίσης προς την έξοδο των Στενών γύρω στο μεσημέρι, σύμφωνα με την πλατφόρμα MarineTraffic.

Οι έξοδοι των πλοίων παραμένουν περιορισμένες, αν και «περισσότερα από 500 εμπορικά έχουν εκπέμψει ψηφιακό ραδιοσήμα AIS στον Περσικό Κόλπο τις τελευταίες 24 ώρες», ανέφερε ο Νίκος Ποθητάκης, ο υπεύθυνος Τύπου της Kpler, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι τα πλοία «αρχίζουν να βγαίνουν» από τα Στενά τα οποία θα ξανανοίξουν πλήρως μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, ώστε στο μεταξύ να γίνει αποναρκοθέτηση.

Την προηγούμενη εβδομάδα (8-14 Ιουνίου) περνούσαν καθημερινά από τα Στενά, κατά μέσο όρο, 6,4 πλοία μεταφοράς πρώτων υλών ημερησίως. Πριν από τον πόλεμο, ο αριθμός αυτός ήταν περίπου 120 την ημέρα.

Δεξαμενόπλοιο ανέφερε επίθεση νοτιοδυτικά του Άντεν της Υεμένης

Μια μικρή λέμβος πλησίασε ένα δεξαμενόπλοιο και άνοιξε πυρ προς το πλοίο, 111 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν της Υεμένης, δήλωσε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα, δήλωσε η UKMTO, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ