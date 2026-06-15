Ευρωαγορές: Σε ιστορικό υψηλό ο Stoxx 600 μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει νέο ρεκόρ, καθώς ενισχύθηκε 0,25% στις 634,81 μονάδες. Ο Euro Stoxx 50 σκαρφάλωσε 0,82% στις 6.238,36 μονάδες.

Με ανοδική πορεία ολοκλήρωσαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη συνεδρίαση της Δευτέρας, με τον ενισχυμένο STOXX 600 να καταγράφει ιστορικό υψηλό, μετά την ανακοίνωση ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ. Σε αντίθετο κλίμα βρίσκεται το πετρέλαιο, καταγράφοντας κατακόρυφη πτώση.

Μετά τη δυναμική που καταγράφτηκε την Παρασκευή, όταν οι αγορές έλαβαν για πρώτη φορά συγκεκριμένα σημάδια ότι μια διπλωματική επίλυση ήταν επικείμενη, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε νέο ρεκόρ, καθώς ενισχύθηκε 0,25% στις 634,81 μονάδες. Ο Euro Stoxx 50 σκαρφάλωσε 0,82% στις 6.238,36 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύθηκε 1,09% στις 24.903 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιήθηκε 0,40% στις 8.384 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 διολίσθησε 0,38% στις 10.431 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε 0,66% στις 51.835 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 πρόσθεσε 1,43% στις 19.032 μονάδες.

Μετά από 100 και πλέον ημέρες πολέμου στο Ιράν, μια ειρηνευτική συμφωνία μοιάζει να είναι πιο κοντά από ποτέ. Με δεδομένο ότι το επίσημο τελικό κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα, και ότι οι πληροφορίες για το περιεχόμενό του προέρχονται μόνο από διαρροές, το αμέσως επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να αποσαφηνιστούν πολλά κρίσιμα σημεία. Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει αμέτρητα πισωγυρίσματα και απρόοπτα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μια διαδικασία που στην τελευταία φάση της περιελάμβανε ακόμα και ανταλλαγή στρατιωτικών πυρών.

Η πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου οδήγησε τις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών σε ισχυρή άνοδο. Η Air France κέρδισε πάνω από 3,4%, ενώ η ICAG, ιδιοκτήτρια της British Airways, σημείωσε άνοδο 2,8%. Η Lufthansa σκαρφάλωσε 4,5%.

Παρά τα πισωγυρίσματα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή και έδωσε εντολή για την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. «Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλέον ολοκληρώθηκε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Εγκρίνω το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης και, ταυτόχρονα, την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές σας. Ας ρεύσει το πετρέλαιο!», πρόσθεσε.

Η διπλή ανακούφιση από μια διαρκή υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, μια περιοχή που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας της Μέσης Ανατολής.