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Την Τρίτη θα επισκεφθεί τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ο Μητσοτάκης

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Την Τρίτη θα επισκεφθεί τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ο Μητσοτάκης
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου, τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου, τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Στις 17:40 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης. Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Στις 18:30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στη Βούλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Κυριάκος Μητσοτάκης
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