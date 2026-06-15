Τραμπ: «Δεν χρειάζεται διεθνής βοήθεια για να ανοίξει το Ορμούζ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, από τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, ότι «δεν χρειάζεται» διεθνή βοήθεια για να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, από τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, ότι «δεν χρειάζεται» διεθνή βοήθεια για να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, μετά την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

«Αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν κακή ιδέα αν είχαμε ένα-δυο πλοία από ορισμένες χώρες, η χώρα σας θα ήταν μια χαρά για κάτι τέτοιο, επειδή ποτέ δεν ξέρεις», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, έχοντας στο πλευρό του τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο τελευταίος επανέλαβε την «προσφορά» μιας διεθνούς στρατιωτικής αποστολής υπό γαλλοβρετανική διοίκηση. «Όπως είπε ο πρόεδρος (Τραμπ), ίσως δεν είναι επιθυμητή, ίσως δεν είναι αναγκαία, αλλά, σε κάθε περίπτωση, δείχνει τη βούλησή μας να βοηθήσουμε», υπογράμμισε.

Ο Μακρόν χαρακτήρισε «πολύ σημαντικό βήμα για την ειρήνη» την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης με το οποίο θα ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ