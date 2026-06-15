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Μενίδι: Φωτιά σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

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Μενίδι: Φωτιά σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
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Φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα με με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι, επί της οδού Ιωνίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Τελευταία ενημέρωση 10:58

Φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα με με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι, επί της οδού Ιωνίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με έξι οχήματα και 18 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ συνεχώς ενισχύονται με επιπλέον προσωπικό και μέσα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Αχαρνών.

Το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες σχεδόν ολόκληρο το κατάστημα, ενώ από την πυρκαγιά υψώνονται πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση και έχουν καλύψει περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

  • Λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού
  • Οδός Ορφέως και Λεωφόρος Ιωνίας
  • Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα

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Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
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