Βρετανία: Απαγόρευση social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών - «Nα τους δώσουμε πίσω την παιδική τους ηλικία»

Η απαγόρευση ενδέχεται να περιλαμβάνει πλατφόρμες όπως το Snapchat, το TikTok, το Youtube, το Instagram, το Facebook και το X.

Η Βρετανία θα απαγορεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα κάτω των 16 ετών, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, καθώς οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση να διασφαλίσουν την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

Η απαγόρευση ενδέχεται να περιλαμβάνει πλατφόρμες όπως το Snapchat, το TikTok, το Youtube, το Instagram, το Facebook και το X. Η πρώτη σειρά κανονισμών θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ ήδη από την άνοιξη του 2027.

Το πλάνο της Βρετανίας είναι να βασίσει την προσέγγισή της στην ιστορική αυστραλιανή νομοθεσία που ψηφίστηκε στα τέλη του περασμένου έτους, αλλά η χώρα θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, εισάγοντας επιπλέον περιορισμούς σε λειτουργίες που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβείς για τα παιδιά.

Οι περιορισμοί αυτοί περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό της ζωντανής μετάδοσης και της επικοινωνίας με άγνωστους για χρήστες κάτω των 16 ετών, ενώ παρόμοιες προστασίες θα είναι ενεργοποιημένες εξ ορισμού για τους 16χρονους και τους 17χρονους, σύμφωνα με το CNBC. Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης την επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης και μέτρα για τον περιορισμό ατελείωτου scrolling για ανηλίκους.

«Προχωράμε πιο μακριά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, απαγορεύοντας τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 16 ετών και θεσπίζοντας ευρύτερα μέτρα προστασίας για να δώσουμε στα παιδιά πίσω την παιδική τους ηλικία», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα και έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν εθισμό, ανέφερε ο Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας ότι δεν πήρε την απόφαση αυτή εύκολα. Πρόσθεσε όμως, ότι τα social media έχουν προσφέρει και κάποια οφέλη στη νέα γενιά.

Να σημειωθεί ότι αυτή η απαγόρευση έρχεται μετά από μία σειρά υποθέσεων που σχετίζονται με τα social και τον αυτοτραυματισμό.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους απαγορεύεις είναι αναποτελεσματικές και ότι απλώς θα περιορίσουν την πρόσβαση σε εμπειρίες κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών, παρά την ύπαρξη γονικών ελέγχων και ότι οι νέοι θα βρουν τρόπο να παρακάμψουν την απαγόρευση. Για παράδειγμα, μια έκθεση του BBC, διαπίστωσε ότι οι λήψεις VPN στην Αυστραλία, που κρύβουν την τοποθεσία των χρηστών προκειμένου να αποφύγουν τους περιορισμούς που ισχύουν σε συγκεκριμένες χώρες, αυξήθηκαν πριν από την απαγόρευση.

Ένας εκπρόσωπος του Youtube, δήλωσε στο CNBC ότι η πλατφόρμα έχει επενδύσει σε «εμπειρίες που καθοδηγούνται από ειδικούς, είναι κατάλληλες για την ηλικία των εφήβων και περιλαμβάνουν προεπιλεγμένα μέτρα προστασίας», προσθέτοντας ότι «οι γενικευμένες απαγορεύσεις απομακρύνουν τα παιδιά από τέτοιες επιμελημένες, εποπτευόμενες και ωφέλιμες εμπειρίες και τα οδηγούν προς ανώνυμες και λιγότεροι ασφαλείς υπηρεσίες».

Η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ, δήλωσε ότι «οι εταιρείες τεχνολογίας είχαν αμέτρητες ευκαιρίες να διασφαλίσουν την ασφάλεια των παιδιών, ωστόσο δεν έδρασαν. Γι' αυτό αφαιρούμε την εξουσία από τους τεχνολογικούς γίγαντες και την επιστρέφουμε στα χέρια των γονέων».

Κλείνοντας, ο Στάρμερ ανέφερε ότι επικοινώνησε το Σάββατο με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και ότι θα τον ξαναδεί σήμερα το απόγευμα για τη Σύνοδο Κορυφής G7, όπου θα συζητήσουν «αυτό και πολλά άλλα ζητήματα».