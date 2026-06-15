Οι σταθμοί του μετρό που θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα: Τι αλλάζει στα δρομολόγια

Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα (15/6) στο Μετρό. Πώς θα εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό που θέλει να μετακινηθεί μετά τις 21:40.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων στη Γραμμή 2 του Μετρό, σειρά έχει η Γραμμή 3 και πέντε σταθμοί θα παραμένουν κλειστοί.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

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