Χρηματιστήριο: «Βλέπει» 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Άλμα άνω του 3% στις τράπεζες

Σε νέα πολυετή υψηλά κινείται τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στο κλίμα που διαμορφώνουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε νέα πολυετή υψηλά κινείται τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στο κλίμα που διαμορφώνουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η ανακοίνωση ότι την Παρασκευή θα υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ενισχύει τη διάθεση ανάληψης ρίσκου και επιτρέπει στις τιμές του πετρελαίου να υποχωρήσουν, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 83 δολάρια το βαρέλι, με την η ανακούφιση στις αγορές να μοιάζει δικαιολογημένη.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είναι πιθανό να γίνει σταδιακά, καθώς ούτε τα πλοία ούτε οι ασφαλιστικές εταιρείες τους αναμένεται να σπεύσουν αμέσως να επανέλθουν στις προηγούμενες διαδρομές. Πάντως, εφόσον οι τιμές του πετρελαίου επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα, η πληθωριστική πίεση από την ενέργεια θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικά ερωτήματα σχετικά με τη συμφωνία παραμένουν αναπάντητα, καθώς δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί το κείμενό της. Ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της συμφωνημένης περιόδου των 60 ημερών. Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι δεν αποκλείεται να προκύψουν εμπόδια ή καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις τους επόμενους δύο μήνες, γεγονός που θα μπορούσε να ασκήσει πίεση και στις αγορές.

Σε κάθε περίπτωση, από την οπτική των αγορών, το σημαντικότερο στοιχείο είναι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα πραγματοποιηθεί στην πράξη η επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας σε αυτή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό. Επομένως, μένει να απαντηθεί το πόσο γρήγορα μπορεί να συμβεί αυτό και, επίσης, αν το άνοιγμα των Στενών θα έχει μόνιμο χαρακτήρα ή αν οι αγορές θα πρέπει να προετοιμάζονται για πιθανές επαναλαμβανόμενες προσωρινές διακοπές κάθε φορά που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συναντούν δυσκολίες. Για αυτούς τους λόγους, μερίδα αναλυτών συνιστούν προσοχή έναντι της υπερβολικής αισιοδοξίας.

Πέραν των παραπάνω, υπενθυμίζεται η τριπλή λήξη παραγώγων την Παρασκευή, η οποία είναι πιθανό να τροφοδοτήσει κάποια νευρικότητα, αυξημένη μεταβλητότητα αλλά και αυξημένο όγκο συναλλαγών.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινούνται ανοδικά, με κέρδη 1,90% στη Φρανκφούρτη, 1,50% στο Παρίσι και 0,7% στο Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.476,69 μονάδες με άνοδο 2,27%. Έντονα ανοδικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 3,24% στις 2.837,67 μονάδες.

Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχωρίζει η άνοδος 4,41% της Eurobank στα 4,24 ευρώ. Alpha Bank και ΕΤΕ ενισχύονται 3,35% και 3,05% αντίστοιχα, ενώ για την Τρ. Πειραιώς τα κέρδη διαμορφώνονται σε 2,92% στα 9,31 ευρώ. Ενισχυμένες ακολουθούν και οι μετοχές των Optima και Τρ. Κύπρου σε ποσοστό 2,29% και 1,44% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 7,5:1 με 83 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι μόλις 11 σε αρνητικό και 55 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 22,35 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, τα υψηλότερα ποσοστιαία κέρδη εμφανίζουν οι Aegean (+5,59%), ElvalHalcor (+4,92%), Cenergy (+3,81%) και Aktor (+3,15%). Με αξιλόλογα κέρδη οι μετοχές των ΔΕΗ (+2,91%), Τιτάν (+2,66%). Viohalco (+2,40%), Metlen (+1,97%) και Coca-Cola HBC (+1,92%).

Στον αντίποδα, πτωτικά κινείται η Motor Oil με απώλειες 1,81% στα 39,16 ευρώ και ακολουθεί ο τίτλος της Helleniq Energy με μικρότερες απώλειες 0,59% στα 10,06 ευρώ.