Πολιτική | Ελλάδα

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
«Η Ελλάδα συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

«Ενθαρρύνουμε τη συνέχιση της συνεργασίας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας», τονίζει.

«Η αποκατάσταση της άνευ όρων ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που αποσκοπούν στη διαρκή ειρήνη, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα, έχουν σήμερα πρωταρχική σημασία», αναφέρει.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Ανοίγει η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ - Ποια στοιχεία θα δηλώσουν πάνω από 7 εκατ. φορολογούμενοι

Τροχάδην για τις 72 δόσεις - Υβριδικά... μερεμέτια - Συμφωνίες και νέα υψηλά για τη ΔΕΗ

Γαλάζιες περιοδείες με.. τσίπουρα - Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για περισσότερα δωρεάν - Τα μπλόκα του Τσίπρα

tags:
Υπουργείο Εξωτερικών
ΗΠΑ
Ιράν
Εκεχειρία
Στενά του Ορμούζ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider