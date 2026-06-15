Κάλας για συμφωνία: Ο πιθανός ρόλος της Ευρώπης και οι κυρώσεις κατά του Ιράν

Τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαιρέτισε η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, ενώ εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα ότι θα έχει διάρκεια.

Τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαιρέτισε η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, ενώ εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα ότι θα έχει διάρκεια.

Όπως τόνισε, η συμφωνία «αποτελεί το πρώτο στάδιο για να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και στη συνέχεια να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και άλλα σημαντικά θέματα που είναι καθοριστικά για τη σταθερότητα στην περιοχή».

«Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί η συμφωνία, διότι όλοι χρειάζονται να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ και, φυσικά, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος», επισήμανε.

Ερωτηθείσα για το αν οι Ευρωπαίοι θα εμπλακούν και θα συμμετάσχουν στις σχετικές διεργασίες, η κ. Κάλας ανέφερε ότι το θέμα θα συζητηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε επαφή τόσο με το Ιράν όσο και με τους εταίρους της στον Κόλπο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Βρισκόμαστε σε επαφή με το Ιράν, αλλά και με τους εταίρους μας στον Κόλπο, καθώς και με τους Αμερικανούς ομολόγους μας, προκειμένου να προσφέρουμε βοήθεια. Διαθέτουμε τεχνογνωσία όσον αφορά, για παράδειγμα, τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά μπορούμε να προσφέρουμε και άλλου είδους βοήθεια», δήλωσε.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κατά του Ιράν, η Ύπατη Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η αποκλιμάκωση της έντασης. «Σήμερα προσπαθούμε να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση. Συζητούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε τώρα που έχουμε εισέλθει σε αυτή τη δεύτερη φάση και τι μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη», ανέφερε.

Η Κάγια Κάλας αναφέρθηκε τέλος στην κατάσταση στον Λίβανο, τονίζοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να χρειάζεται στήριξη, ενώ αποκάλυψε ότι εξετάζεται και το μέλλον της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL). «Ο Λίβανος εξακολουθεί να χρειάζεται βοήθεια. Θα δούμε αν θα προχωρήσουμε σε δική μας επιχείρηση και ποια θα μπορούσε να είναι η αποστολή και οι αρμοδιότητές της», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η τρέχουσα αποστολή πρόκειται να λήξει.

Κόστα: Αναμένω με ανυπομονησία το τέλος αυτού του δαπανηρού πολέμου

Με την σειρά του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, αφού χαιρέτισε και αυτός τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αποτελέσει αφετηρία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την αποκατάσταση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, υπογράμμισε την ετοιμότητα της ΕΕ να συμβάλει στις προσπάθειες για την επίτευξη μιας βιώσιμης και διαρκούς ειρήνης.

Η δήλωση του Αντόνιο Κόστα έχει ως εξής:

«Καλωσορίζω τη συμφωνία που μόλις ανακοινώθηκε μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Αναμένω με ανυπομονησία το τέλος αυτού του δαπανηρού πολέμου και την πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Επαινώ τις ακούραστες διπλωματικές προσπάθειες όλων όσοι κατέστησαν δυνατή αυτή τη συμφωνία. Τα όπλα πρέπει πλέον να σιγήσουν και οι εκκρεμείς διαφορές να επιλυθούν με ειρηνικά μέσα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ