Αύξηση 6,4% στον δείκτη μισθολογικού κόστους το α' τρίμηνο του 2026

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α' τριμήνου του 2025 προς το α' τρίμηνο του 2024 είχε καταγραφεί αύξηση 5,9%.

Αύξηση κατά 6,4% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους το α' τρίμηνο φέτος, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου του 2025.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α' τριμήνου του 2025 προς το α' τρίμηνο του 2024 είχε καταγραφεί αύξηση 5,9%.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, παρουσιάζει αύξηση 6,7% έναντι αύξησης 6,4% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Α’ τριμήνου έτους 2025 προς το Α΄ τρίμηνο του 2024.

Ενώ, ο δείκτης, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, παρουσιάζει αύξηση 6,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α' τριμήνου του 2025, έναντι αύξησης 5,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Α' τριμήνου του 2025 προς το Α' τρίμηνο του 2024.