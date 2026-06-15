Ευρωαγορές: H συμφωνία στέλνει τον Stoxx 600 σε νέο ιστορικό υψηλό

Επενδυτικό αέρα και διάχυτη αισιοδοξία σκορπάει στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα της εβδομάδας, η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Επενδυτικό αέρα και διάχυτη αισιοδοξία σκορπάει στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα της εβδομάδας, η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ανοίγοντας την όρεξη στις αγορές, την ίδια ώρα που το αργό πετρέλαιο βρίσκεται σε κατακόρυφη πτώση.

Συνεχίζοντας από την δυναμική που κατέγραψε την Παρασκευή όταν οι αγορές έλαβαν για πρώτη φορά συγκεκριμένα σημάδια ότι μια διπλωματική επίλυση ήταν επικείμενη, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει νέο ρεκόρ, καθώς ενισχύεται πάνω από 1% στις 639,92 μονάδες.

Οι αγορές πανηγυρίζουν μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, η οποία επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη έχουν μεσολαβήσει σε μια συμφωνία για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία της κρίσιμης ναυτιλιακής οδού των Στενών του Ορμούζ.

«Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλέον ολοκληρώθηκε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, περίπου ένα τέταρτο μετά την ανακοίνωση του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ πως συνήφθη συμφωνία, το πρωί της Δευτέρας ώρα Πακιστάν.

Επιβεβαιώνοντας την σημαντική ανακάλυψη, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Γκαριμπαμπάντι, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η συμφωνία έχει προγραμματιστεί για επίσημη υπογραφή αυτήν την Παρασκευή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, όλοι οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν κέρδη δείκτες. Ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης προσθέτει 1,80% στις 25.053 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κερδίζει 0,62% στις 10.535 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 σκαρφαλώνει 1,35% στις 8.463 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο προσθέτει 0,97% στις 51.984 μονάδες ενώ ο IBEX 35 σημειώνει κέρδη 1,31% στις 19.010 μονάδες.

Η πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου οδηγεί τις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών σε ισχυρή άνοδο. Η Air France κερδίζει πάνω από 4%, ενώ η ICAG, ιδιοκτήτρια της British Airways, σημειώνει άνοδο 3%. Η Lufthansa σκαρφαλώνει σχεδόν 5,5%.

Αυτή η επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία σηματοδοτεί ένα δραματικό σημείο καμπής για τις ευρωπαϊκές μετοχές, τερματίζοντας μια περίοδο αστάθειας που είδε την αγορά να βυθίζεται σε επίσημο έδαφος διόρθωσης - που ορίζεται ως πτώση 10% από τις πρόσφατες κορυφές - στα μέσα Μαρτίου.

Η διπλή ανακούφιση από μια διαρκή υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, μια περιοχή που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας της Μέσης Ανατολής.

Άνοδος και στην Ασία

Κέρδη καταγράφηκαν και στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού στον απόηχο της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, με τον Nikkei 225 της Ιαπωνίας να ξεχωρίζει με άνοδο 5,33%, ενώ ο Topix ενισχύθηκε 3,32%.

Ισχυρές επιδόσεις σημείωσε και ο Kospi της Νότιας Κορέας, με άνοδο 5,2%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq πρόσθεσε 0,74%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έκλεισε 0,45% υψηλότερα, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας ισχυροποιήθηκε κατά 2,39%.