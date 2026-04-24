Η μεγάλη στροφή της ΔΕΗ: Aπό τις κιλοβατώρες… στα data και την Ευρώπη

Με επενδύσεις €24 δισ. και αύξηση κεφαλαίου €4 δισ., η ΔΕΗ επιχειρεί να αλλάξει μοντέλο: από παραδοσιακό παραγωγό ρεύματος σε περιφερειακό ενεργειακό και τεχνολογικό παίκτη, ποντάροντας σε ΑΠΕ, εξηλεκτρισμό και data centers.

Με ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, η ΔΕΗ περνά σε νέα φάση ανάπτυξης και επανακαθορίζει τον ρόλο της. Το στρατηγικό σχέδιο 2026-2030 δεν αφορά μόνο αύξηση ισχύος ή διεύρυνση δραστηριοτήτων, αλλά μια συνολική αλλαγή κατεύθυνσης, που φέρνει την εταιρεία πιο κοντά σε ένα μοντέλο ενεργειακού και τεχνολογικού ομίλου.

Τα μεγέθη αποτυπώνουν τη φιλοδοξία: επενδύσεις €24 δισ. έως το 2030, στόχος για EBITDA €4,6 δισ. από €2 δισ. το 2025 και καθαρά κέρδη που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα €1,5 δισ. από €0,45 δισ. σήμερα.

Άνοιγμα στην Ευρώπη και το στοίχημα της ισχύος

Πίσω από αυτά τα μεγέθη, όμως, κρύβεται μια πιο ουσιαστική μετατόπιση. Η ΔΕΗ επιλέγει να «βγει» από τα στενά όρια της ελληνικής αγοράς και να κινηθεί επιθετικά στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, μια περιοχή όπου η ζήτηση αυξάνεται, η προσφορά παραμένει περιορισμένη και οι τιμές διατηρούνται σε υψηλότερα επίπεδα λόγω έλλειψης διασυνδέσεων και παροπλισμού μονάδων ορυκτών καυσίμων. Σε αυτό το περιβάλλον ενεργειακής στενότητας, η εταιρεία βλέπει περιθώρια υψηλότερων αποδόσεων και επιταχύνει τις επενδύσεις της σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση, με στόχο να διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ της στα 24,3 GW έως το 2030 από 12,4 GW το 2025.

Η γεωγραφική διάσταση είναι κρίσιμη. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, σχεδόν το 45% της ισχύος της ΔΕΗ θα βρίσκεται εκτός Ελλάδας, με αιχμή τη Ρουμανία – όπου η ισχύς θα τριπλασιαστεί στα 5,3 GW – αλλά και αγορές όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Κροατία. Ταυτόχρονα, η εταιρεία ανοίγει μέτωπο σε νέες χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, επιδιώκοντας να «κλειδώσει» θέση σε μια αγορά που μετασχηματίζεται ταχύτατα λόγω εξηλεκτρισμού, βιομηχανικής επιστροφής και αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών.

Από τον λιγνίτη στα data: το νέο μοντέλο ανάπτυξης

Αν όμως η ευρωπαϊκή επέκταση είναι η μία πλευρά της στρατηγικής, η άλλη –και ίσως πιο αποκαλυπτική– είναι η είσοδος στα data centers. Η ΔΕΗ εντάσσει για πρώτη φορά στο business plan την ανάπτυξη ενός mega data center ισχύος 300 MW στη Δυτική Μακεδονία, στις πρώην λιγνιτικές περιοχές της Κοζάνης, με επένδυση που για την ίδια φτάνει τα €1,2 δισ. και στόχο λειτουργίας έως το 2028. Η επιλογή δεν είναι τυχαία.

Η εταιρεία επιχειρεί να αξιοποιήσει υποδομές, δίκτυα και ανθρώπινο δυναμικό που δημιουργήθηκαν για τον λιγνίτη, μετατρέποντάς τα σε βάση για τη νέα ψηφιακή οικονομία. Το έργο μπορεί να επεκταθεί έως και 1.000 MW, εφόσον υπάρξουν δεσμεύσεις από hyperscalers, μετατρέποντας την περιοχή σε κόμβο για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες cloud.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη επένδυση είναι ο τρόπος τροφοδοσίας: το data center θα λειτουργεί «behind-the-meter», δηλαδή θα λαμβάνει ενέργεια απευθείας από μονάδες παραγωγής χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα. Πρόκειται για ένα μοντέλο που συνδέει άμεσα την παραγωγή ενέργειας με τη ζήτηση υψηλής έντασης, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία κατανάλωσης που δεν εξαρτάται από τις κλασικές αγορές.

Το χρηματοδοτικό σκέλος του σχεδίου είναι εξίσου φιλόδοξο και απαιτητικό. Από τα €24 δισ., το 54% θα καλυφθεί από λειτουργικές ταμειακές ροές, το 31% από αύξηση δανεισμού και το 15% από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €4 δισ., η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαΐου μέσω συνδυασμένης προσφοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η κίνηση αυτή ενισχύει τον ισολογισμό και δίνει ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα μεταφέρει μέρος του ρίσκου στους μετόχους, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή αγορά παραμένει ευμετάβλητη.

Το αφήγημα της ΔΕΗ είναι σαφές: η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι μόνο ζήτημα αποανθρακοποίησης, αλλά και ζήτημα ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας. Η ανάγκη για εγχώρια παραγωγή ενέργειας, η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα και η στήριξη της βιομηχανίας δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο οι επενδύσεις σε ΑΠΕ και εξηλεκτρισμό αποκτούν γεωστρατηγικό χαρακτήρα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ΔΕΗ επιχειρεί να τοποθετηθεί ως εθνικός επενδυτής με ευρωπαϊκή διάσταση. Από τη μία πλευρά, επενδύει πάνω από το μισό των κεφαλαίων της στην Ελλάδα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και υποδομές. Από την άλλη, επεκτείνεται σε αγορές όπου βλέπει υψηλότερες αποδόσεις, διαφοροποιώντας το ρίσκο της και ενισχύοντας την παρουσία της σε μια περιοχή που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την ενεργειακή ισορροπία της Ευρώπης.

Η μεγάλη εικόνα, ωστόσο, δεν είναι μόνο τα νούμερα. Είναι η μετατόπιση από ένα μοντέλο που βασιζόταν στην παραγωγή και πώληση κιλοβατωρών σε ένα μοντέλο όπου η ενέργεια συνδέεται άμεσα με την τεχνολογία, τα δεδομένα και τη διαχείριση υποδομών. Αν το σχέδιο υλοποιηθεί όπως περιγράφεται, η ΔΕΗ διευρύνει τον ρόλο της, ενισχύοντας τη θέση της σε ένα ενεργειακό τοπίο που συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την ψηφιακή οικονομία και τις νέες τεχνολογίες.