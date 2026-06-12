Πρ. Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Μετά τα Χριστούγεννα η αποκλιμάκωση στα καύσιμα

Οι τιμές καυσίμων για το καλοκαίρι θα κυμανθούν στα 1,90 ευρώ για τις μεγάλες αστικές πόλεις, ενώ για τις επαρχιακές γύρω στα 2,10.

Αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων βλέπει ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 εκτίμησε ότι, εφόσον δεν υπάρξουν νέες διεθνείς αναταράξεις στην αγορά ενέργειας, η βενζίνη θα μπορούσε να υποχωρήσει στα 1,70 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,45 ευρώ, ενώ για το φετινό καλοκαίρι προέβλεψε τιμές κοντά στα 1,90 ευρώ στις μεγάλες πόλεις.

Ο κ. Παπαγεωργίου επισήμανε: «Στις μεγάλες αστικές πόλεις η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ. Είναι κοντά στο 1,95 με 1,96. Στη νησιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις ενδεχομένως θα το δούμε και 2,14, 2,15, ακόμη και 2,19».

Αναφορικά με το πού θα κυμανθούν οι τιμές τώρα το καλοκαίρι ανέφερε: «Οι τιμές θα είναι περίπου όπως σας είπα: Στις μεγάλες αστικές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή πέφτουν στο 1,90. Και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10».

Ως προς το τι πρέπει να γίνει για να επιστρέψουμε στις τιμές προς πολέμου, 1,72, με 1,75, πόσο δηλαδή χρονικό διάστημα χρειάζεται επισήμανε: «Δεν είναι εύκολο γιατί θα διαρκέσει σίγουρα ένα τρίμηνο, εφόσον όλα είναι καλά στην παγκόσμια κοινότητα. Είναι τόσο ευαίσθητη όμως, πια η αποθήκευση των ενεργειακών προϊόντων που οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο γεγονός μπορεί να κρατήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Η εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης, μετά τα Χριστούγεννα».