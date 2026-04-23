Το νέο στρατηγικό πλάνο της ΔΕΗ - Επενδύσεις 24 δισ. ευρώ για επιτάχυνση ανάπτυξης

Με το νέο στρατηγικό πλάνο, η ΔΕΗ αλλάζει ταχύτητα και επίπεδο, μπαίνοντας στο club των μεγάλων Ενεργειακών εταιρειών της Ευρώπης.

Το νέο, έντονα αναπτυξιακό, στρατηγικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ με το οποίο ο Όμιλος θα αδράξει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του και να καταστεί ηγετική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσίασε σήμερα η διοίκηση της εταιρείας στην επενδυτική κοινότητα. Με επενδύσεις €24 δισ. έως το 2030, ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά επενδυτικά πλάνα στην Ευρώπη, που θα χρηματοδοτηθεί κυρίως μέσω των αυξανόμενων λειτουργικών ταμειακών ροών και της επικείμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει σε EBITDA 4,6 δισ. ευρώ το 2030 και μία σημαντική θέση ανάμεσα στις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες της Ευρώπης.

Με το νέο στρατηγικό πλάνο, η ΔΕΗ αλλάζει ταχύτητα και επίπεδο, μπαίνοντας στο club των μεγάλων Ενεργειακών εταιρειών της Ευρώπης. Το νέο business plan επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της ΔΕΗ ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε τρεις τομείς: επιτάχυνση ανάπτυξης ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, την επέκταση σε νέες χώρες καλύπτοντας την ανάγκη της Κεντρικής και Νοτιοαανατολικής Ευρώπης για ενέργεια και την ανάπτυξη μεγάλων Data Centers στην περιοχή.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CSEE) αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά την επόμενη δεκαετία, την ώρα που ο εκτεταμένος παροπλισμός υφιστάμενων μονάδων ορυκτών καυσίμων και οι περιορισμένες διασυνδέσεις ασκούν ήδη έντονη πίεση στο σύστημα. Η συνθήκη αυτή δημιουργεί ένα περιβάλλον ενεργειακής στενότητας στην ευρύτερη περιοχή CSEE, το οποίο οδηγεί σε αυξημένες αποδόσεις και ευνοεί την ισχυρή ανάπτυξη των ΑΠΕ, μέσα σε ένα θετικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε αυτό το τοπίο, η ΔΕΗ κατέχει μια μοναδική θέση, καθώς είναι από τους ελάχιστους παίκτες που αναπτύσσουν έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μεγάλης κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή.

Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις σε Data Centers αναδεικνύονται σε έναν πρόσθετο, στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης, με τη ΔΕΗ να αποτελεί τον φυσικό εταίρο επιλογής για την αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε εμπιστευτικές, εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με κορυφαίους hyperscalers για την ανάπτυξη ενός πολύ μεγάλης κλίμακας Data Center στην Κοζάνη. Έτσι, η πρώτη φάση του έργου, ισχύος 300 MW, προστίθεται στο business plan και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη του 2028. Η δυνητική συνολική ισχύς (Φάση Ι + ΙΙ) μπορεί να φτάσει τα 1.000 MW, μέγεθος το οποίο ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στο τρέχον επιχειρηματικό σχέδιο.

Χτίζοντας πάνω σε μια ισχυρή βάση

Η ΔΕΗ από το 2019 βρίσκεται σε ένα συνεχές ταξίδι μετασχηματισμού και παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις, σήμερα αποτελεί έναν σύγχρονο, πλήρως καθετοποιημένο Powertech Όμιλο με ηγετική θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και 8,6 εκατ. πελάτες.

Ο μετασχηματισμός του Ομίλου ΔΕΗ βασίζεται στη δημιουργία ενός καθαρού και ευέλικτου χαρτοφυλακίου παραγωγής, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ και πλήρους απολιγνιτοποίησης έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει στην επέκταση και εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής, ενώ ο πελάτης παραμένει στο επίκεντρο της εμπορικής στρατηγικής.

Σήμερα, η ΔΕΗ αποτελεί τον κορυφαίο ενεργειακό πάροχο σε Ελλάδα και Ρουμανία, ενώ επιτυχώς επεκτείνεται σε άλλες χώρες - όπως Βουλγαρία, Βόρειο Μακεδονία, Ιταλία, Κροατία. Το παραγωγικό δυναμικό του Ομίλου ανέρχεται σε 12,4 GW, με ετήσια παραγωγή ενέργειας περίπου 21 TWh. Το 2025 η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,2 GW.

Με στρατηγικές επενδύσεις σε τεχνολογικές και ενεργειακές υποδομές, έχει καταφέρει να χτίσει ένα ευέλικτο, καθαρότερο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο και την ίδια στιγμή οδηγεί την ψηφιακή μετάβαση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Όμιλος ΔΕΗ έχει απλώσει τις δραστηριότητές του σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων. Από ενεργειακές λύσεις, μεταξύ των οποίων ηλεκτροκίνηση, φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έως retail τεχνολογίας μέσω της θυγατρικής ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ και Fiber-to-the home.

Η στρατηγική του ομίλου βασίζεται στο καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής και προμήθειας ενέργειας που λειτουργεί ως εγγενής μηχανισμός αντιστάθμισης κινδύνου, στην τεχνολογική και γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του και στην εμπειρία πελάτη ο οποίος είναι πάντα στο επίκεντρο.

Το 2025 ο Όμιλος ΔΕΗ κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις για ένα ακόμη έτος επιτυγχάνοντας τους στόχους του, με το προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται στα €2 δισ., και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας στα €0,45 δισ.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €2,8 δισ., εκ των οποίων το 87% κατευθύνθηκε σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και επέκταση και εκσυγχρονισμό δικτύων, που αποτελούν βασικούς πυλώνες του στρατηγικού μετασχηματισμού.

Η δυναμική του μετασχηματισμού αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στη μετοχή της ΔΕΗ. Η τιμή της μετοχής της ΔΕΗ έχει ανέβει πάνω από 650% από το 2019 αφού τον Αύγουστο του 2019 βρισκόταν κάτω από τα 3 ευρώ.

Νέες σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 2025, ο Όμιλος είχε παρουσιάσει το στρατηγικό του σχέδιο για την τριετία 2026-2028, ύψους €10,1 δισ. και στόχο τα €2,9 δισ. EBITDA το 2028. Σήμερα, αναβαθμίζει τους στόχους του, έχοντας αποφασίσει να κινηθεί ακόμα γρηγορότερα, ώστε να εκμεταλλευτεί ακόμα καλύτερα τις ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή. Στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει σημαντικά δεδομένα στην προσφορά και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η περιορισμένη προσφορά ενέργειας στην Ανατολική Ευρώπη από Βουλγαρία έως και Πολωνία, ενισχύοντας τις αποδόσεις των επενδύσεων

ο παροπλισμός σημαντικού αριθμού θερμικών μονάδων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 69 GW μέχρι το 2035, ο οποίος δημιουργεί τεράστια ευκαιρία για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα

η έλλειψη διασυνδέσεων της περιοχής με την κεντρική Ευρώπη που θα συνεχίσει να διατηρεί τις τιμές χονδρικής υψηλότερα,

η Ουκρανία, που από χώρα εξαγωγής ενέργειας, έχει μετατραπεί σε χώρα εισαγωγής συμβάλλοντας επίσης στην αύξηση της ζήτησης σημαντικά,

η αύξηση της ζήτησης στην περιοχή, λόγω μεγαλύτερης ανάπτυξης του ΑΕΠ σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, τις πολιτικές επαναπατρισμού δραστηριοτήτων (onshoring), τον αυξανόμενο εξηλεκτρισμό, τη δημιουργία νέων Data Centers, καθώς και των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Γεωστρατηγική ανάγκη για την Ευρώπη οι ΑΠΕ και ο εξηλεκτρισμός

Πέρα από τα παραπάνω, η Ευρώπη ως σύνολο αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη ανάγκη για ενεργειακή ανεξαρτησία. Η ενεργειακή μετάβαση δεν αφορά μόνο στην αποανθρακοποίηση — αφορά επίσης την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανταγωνιστικότητα. Η ανάγκη για αντικατάσταση των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων με εγχώρια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι απαραίτητη για τη δομική σταθερότητα των τιμών. Οι δύο ενεργειακές κρίσεις λόγω Ουκρανίας και Ιράν, κατέδειξαν με σαφήνεια την ευπάθεια που ενέχει η μεγάλη εξάρτηση από εξωτερικές πηγές ενέργειας.

Η κατεύθυνση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σαφής: Η διασφάλιση άφθονης, οικονομικά προσιτής και εγχώρια παραγόμενης ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτηση από τις εισαγωγές και ενισχύοντας τη συνολική ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Όπως δήλωσε και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα τον προηγούμενο μήνα «η μετάβαση σε καθαρή, εγχώρια ενέργεια αποτελεί τη βέλτιστη στρατηγική για τη μείωση της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα και τον περιορισμό των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη συμβάλλοντας στο Ευρωπαϊκό όραμα για ενεργειακή ανεξαρτησία, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία επιθετικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά της, και συμβάλλοντας επομένως στη συνολική ασφάλεια της Ευρώπης.

Ταχύτερη επέκταση σε Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Για να αξιοποιήσει καλύτερα τις ευκαιρίες αυτές, ο Όμιλος ΔΕΗ επιταχύνει την ανάπτυξή του στην ευρύτερη περιοχή. Ο Όμιλος σκοπεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες σε 2,4 GW ανά έτος (από 1,4 GW που ήταν ο προηγούμενος στόχος), επενδύοντας σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

Στην Ελλάδα, θα προστεθούν 5 GW και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα αυξηθεί στα 13,3 GW παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση που θα ολοκληρωθεί φέτος και τη διακοπή λειτουργίας του 40% της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα νησιά, λόγω της διασύνδεής τους με την ηπειρωτική χώρα.

Στη Ρουμανία η εγκατεστημένη ισχύς θα τριπλασιαστεί μεταξύ 2025 και 2030 και θα φτάσει τα 5,3 GW, επενδύοντας σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου και peakers.

Στις υπόλοιπες χώρες όπου ο Όμιλος ΔΕΗ απέκτησε πρόσφατα παρουσία, δηλ. Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία, ο Όμιλος θα αυξήσει σημαντικά το επενδυτικό του πλάνο κατασκευάζοντας κυρίως Ανανεώσιμες Πηγές και αποθήκευση, αλλά και μονάδες φυσικού αερίου, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να αυξηθεί σε 3,5 GW το 2030.

Στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, το νέο Στρατηγικό πλάνο περιλαμβάνει την είσοδο σε νέες χώρες και συγκεκριμένα σε Ουγγαρία, Πολωνία, και Σλοβακία, μέσω τόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένη ισχύ έως το 2030 σε ΑΠΕ και αποθήκευση.

Το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου ΔΕΗ θα είναι εκτός Ελλάδος, ενώ το ενεργειακό μείγμα θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο, αποθήκευση), διαφοροποιώντας και αλληλοσυμπληρώνοντας γεωγραφικά και τεχνολογικά το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας Data Center στη Δ. Μακεδονία

Στο νέο επιχειρηματικό της σχέδιο, η ΔΕΗ περιλαμβάνει πλέον και την ανάπτυξη ενός Data Center 300 MW στις πρώην λιγνιτικές περιοχές της Κοζάνης, στη Δυτική Μακεδονία. Η εταιρεία βρίσκεται σε εμπιστευτικές εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με κορυφαίους hyperscalers, με την κατασκευή του έργου να αναμένεται να ξεκινήσει το 2026, ενώ το μερίδιο των επενδυτικών δαπανών (CAPEX) για τη ΔΕΗ θα ανέλθει σε €1,2 δισ.

Σε πρώτη φάση, θα κατασκευαστεί ένα Mega Data Center ισχύος 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, μια μεγάλη επένδυση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια από την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον hyperscaler. Με συνολική έκταση 50.000 τ.μ., το Mega Data Center δύναται να καλύπτει ανάγκες τεχνολογικών ομίλων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες cloud. Η παροχή της ενέργειας στο Mega Data Center θα γίνεται απευθείας από τις μονάδες παραγωγής (behind-the-meter). Με αυτό τον τρόπο οι ανάγκες του δε θα επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα ενέργειας.

Το αρχικό έργο των 300 MW θα έχει τη δυνατότητα επέκτασης σε 1.000 MW (Giga Data Center - ένα έργο μεγάλο σε παγκόσμιο επίπεδο) κατόπιν δέσμευσης από hyperscalers.

Οι πρώην λιγνιτικές περιοχές είναι ιδανικές για την ανάπτυξη Data Center από τον Όμιλο ΔΕΗ, καθώς συγκεντρώνουν σπάνια και στρατηγικά πλεονεκτήματα: από τις άμεσα διαθέσιμες εκτάσεις βιομηχανικής γης χωρίς αδειοδοτικά εμπόδια, έως τις υπάρχουσες ενεργειακές υποδομές και διασυνδέσεις. Και από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία σε μεγάλα έργα, μέχρι τα δίκτυα (φυσικού αερίου, οπτικών ινών κλπ) και τους απαραίτητους για την ψύξη του Data Center υδάτινους πόρους.

Επιτάχυνση υγιούς οικονομικής ανάπτυξης

Οι οικονομικοί στόχοι του νέου στρατηγικού πλάνου του Ομίλου ΔΕΗ καταδεικνύουν την επιτάχυνση της υγιούς οικονομικής ανάπτυξης και τις υπεραξίες που δημιουργεί για τους μετόχους, τους εργαζομένους και την κοινωνία στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το νέο στρατηγικό πλάνο 2026-2030 με επενδύσεις ύψους €24δισ. είναι καθαρά αναπτυξιακό, καθώς το 95% των επενδύσεων αφορούν σε νέα έργα στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Πιο συγκεκριμένα, το 48% των επενδυτικών δαπανών θα κατανεμηθεί εκτός Ελλάδος, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του ρίσκου.

Βάσει του στρατηγικού σχεδίου, το EBITDA θα ανέλθει σε €4,6 δισ. το 2030 από €2,0 δισ. το 2025, ενώ τα Καθαρά Κέρδη θα υπερτριπλασιαστούν, αγγίζοντας το €1,5 δισ. το 2030 από €0,45 δισ. το 2025. Στο ίδιο μοτίβο, και το μέρισμα θα ενισχυθεί σημαντικά, φτάνοντας το €1,4 ανά μετοχή από €0,4 το 2024, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) περίπου 24%.

Το 54% του νέου, επιταχυνόμενου επενδυτικού πλάνου θα χρηματοδοτηθεί μέσω των Λειτουργικών Ταμειακών Ροών (FFO), το 31% μέσω αύξησης του καθαρού δανεισμού, ενώ ένα 15% θα προέλθει από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) που θα παρέχει την ευελιξία για την αξιοποίηση ελκυστικών ευκαιριών.