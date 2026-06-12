Κοντογεώργης: Κρίσιμη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό η ελληνική Προεδρία της ΕΕ για το 2027

Σύμφωνα με τον Κοντογεώργη, η ουσία βρίσκεται «στις προτεραιότητες κάθε κυβέρνησης μέσα στο συγκεκριμένο διεθνές περιβάλλον».

Από την ελληνική Προεδρία και πώς αυτή συνδέεται με τις επικείμενες εκλογές ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη στον Σκάι 100,3: «Η ελληνική Προεδρία δεν θα είναι μια τυπική Προεδρία», σημείωσε και επιχειρηματολόγησε ότι «είναι μια περίοδος, κατά την οποία θα λήξει η συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δηλαδή για το πώς θα ζούμε εμείς εδώ και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια - ο τότε Έλληνας πρωθυπουργός θα πρέπει να επιδείξει μια διπλωματική ικανότητα, ένα διπλωματικό κεφάλαιο». Και, ταυτόχρονα, συνέχισε, «να έχει υπό μάλης -κι αυτό δουλεύουμε τώρα- ένα εθνικό πρόγραμμα που θα είναι οδηγός μας για την επόμενη περίοδο».

Όμως, όπως υπογράμμισε στο σημείο αυτό ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, «οι κυβερνήσεις εκλέγονται για τέσσερα χρόνια, προκειμένου στο τέλος να κάνουν τον απολογισμό τους». Και, προσέθεσε, «το Σύνταγμα έχει συγκεκριμένες προβλέψεις για το πότε μπορούν να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές». Επίσης, «ο πρωθυπουργός έβαλε ένα πλαίσιο και με βάση αυτό πορευόμαστε τους επόμενους δέκα μήνες για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας». Άλλωστε, συμπλήρωσε, «στην Ελλάδα η συζήτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές ξεκινάει την επομένη των εκλογών. Το ίδιο ισχύει και για τους ανασχηματισμούς».

Σύμφωνα με τον Θ. Κοντογεώργη, η ουσία βρίσκεται «στις προτεραιότητες κάθε κυβέρνησης μέσα στο συγκεκριμένο διεθνές περιβάλλον», εξάλλου, κάθε πρωθυπουργός έχει τις ικανότητές και το έργο του, και επ' αυτών τοποθετείται.

Το ευκταίο θα ήταν «να μπορούσαμε να είχαμε κατακτήσει ένα επίπεδο διαλόγου στη χώρα, προφανώς η αντιπολίτευση δεν θα συμφωνεί σε όλα με την κυβέρνηση. Οφείλει να διαφωνήσει αλλά και να καταθέσει προτάσεις», ήταν η θέση που ανέπτυξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ με την ταυτόχρονη παρατήρηση ότι «αυτή η θεσμικότητα έχει να κάνει με την προσήλωση στην ολοκλήρωση της τετραετίας».

Επιστρέφοντας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, σημείωσε ότι «η συζήτηση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το αίτημα για 1 τρισ. για ανταγωνιστικότητα και 700-800 δισ. για την αμυντική βιομηχανία». Όμως, «εμείς λέμε σωστά όλα αυτά αλλά υπάρχουν και οι κοινωνίες, η συνοχή, όπως επίσης και η ΚΑΠ και ο πρωτογενής τομέας που για εμάς έχουν απόλυτη προτεραιότητα το επόμενο διάστημα».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, «θέλουμε αφενός να διαφυλάξουμε τους πόρους που αφορούν την περιφερειακή συνοχή και τον πρωτογενή τομέα, ταυτόχρονα όμως να έχουμε ένα δομημένο πρόγραμμα για το τι κάνουμε σε όλη τη χώρα ως προς αυτά. Αυτό δεν γίνεται από ένα γραφείο, γι' αυτό υπάρχει διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση και τους φορείς προκειμένου για πρώτη φορά η χώρα ενιαία -και αυτό είναι υποχρέωση κάθε κράτους/μέλους- να παρουσιάσει ένα εθνικό πρόγραμμα», εξήγησε συγχρόνως.

Ενώ, παράλληλα, «οι προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος είναι αυτές που τίθενται πλέον εκ των πραγμάτων: δημογραφικό, νερό, πρωτογενής τομέας, διασυνδέσεις, υποδομές, στέγαση».

Και, έκλεισε τη σχετική απάντηση λέγοντας: «Εμείς θα επιδιώξουμε να βάλουμε αυτά τα θέματα στην ατζέντα γιατί έτσι και οι πολίτες θα διαπιστώσουν ποια είναι η προοπτική για το μέλλον. Πώς πρέπει να προγραμματίσουν; Τι λένε και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις; Έτσι πηγαίνουν οι κοινωνίες μπροστά», είπε και αναφέρθηκε στη διαπραγμάτευση που γίνεται από την ελληνική κυβέρνηση για τα κονδύλια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, με τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη να είναι επικεφαλής της ελληνικής ομάδας διαπραγμάτευσης.

Αλλάζοντας θέμα και αναφερόμενος στη Συνταγματική Αναθεώρηση, «βλέπουμε κάποια πράγματα οξύμωρα. Δεν λέμε να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά έγινε συζήτηση στη Βουλή και κανένα κόμμα δεν κατέθεσε προτάσεις πλην του ΠΑΣΟΚ. Αλλά και για αυτές τις προτάσεις του, είπε (το ΠΑΣΟΚ) ότι αν τις ψηφίσει η ΝΔ, εκείνο δεν θα τις ψηφίσει».

Μιλώντας γενικά για το κυβερνητικό έργο, ο Θ. Κοντογεώργης παρατήρησε ότι «κάθε καλόπιστος πολίτης που μπορεί να μην σκέφτεται να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει βήματα».

Τέλος, για τις περιπτώσεις διαφθοράς, επικαλέστηκε το «νομιμότητα παντού» που έχει πει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης -και αυτό θα τηρηθεί στο ακέραιο και απαρεγκλίτως», διεμήνυσε και ξεκαθάρισε ότι αυτό αφορά και την πολεοδομία και την εφορία. «Πρέπει να αφήσουμε τις Αρχές να κάνουν τη δουλειά τους», ανέφερε κλείνοντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ