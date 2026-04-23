Nike: Νέος γύρος απολύσεων, επηρεάζει 1400 θέσεις

Νέο κύμα απολύσεων ανακοίνωσε η Nike, επηρεάζοντας περίπου 1.400 θέσεις εργασίας σε όλο τον οργανισμό, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά το τμήμα τεχνολογίας.

Σε σημείωμά του, ο COO Venkatesh Alagirisamy ανέφερε ότι οι περικοπές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική ανάκαμψης «Win Now», η οποία στοχεύει στην αναδιάρθρωση της τεχνολογικής ομάδας, στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής Air, στη μεταφορά ορισμένων δραστηριοτήτων της Converse Footwear και στην ενσωμάτωση της εφοδιαστικής αλυσίδας α' υλών στις ομάδες παραγωγής υποδημάτων και ένδυσης.

«Συνολικά, αυτές οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε μείωση περίπου 1.400 θέσεων, με την πλειονότητα να αφορά την τεχνολογία», έγραψε ο Alagirisamy, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύσκολες αποφάσεις τόσο για τους εργαζόμενους που επηρεάζονται όσο και για τις ομάδες τους.

Εκπρόσωπος της Nike δήλωσε ότι οι απολύσεις αποσκοπούν στο να τοποθετήσουν καλύτερα την εταιρεία απέναντι στον σημερινό ρυθμό της αγοράς αθλητικών ειδών και να επιταχύνουν την ανάπτυξή της. Οι περικοπές αφορούν εργαζομένους σε Βόρεια Αμερική, Ασία και Ευρώπη και αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 2% του συνολικού παγκόσμιου προσωπικού.

«Δεν πρόκειται για νέα κατεύθυνση», πρόσθεσε, «αλλά για το επόμενο στάδιο μιας προσπάθειας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη». Η εταιρεία ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται θα αρχίσουν να ενημερώνονται από την Πέμπτη.

Ο CEO Elliott Hill προσπαθεί να επαναφέρει τη Nike σε τροχιά ανάπτυξης έπειτα από χρόνια υποτονικών πωλήσεων. Αν και έχουν υπάρξει κάποια αρχικά θετικά σημάδια, η πορεία δεν ήταν χωρίς δυσκολίες.

Υπενθυμίζεται ότι η Nike είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο 775 απολύσεις, κυρίως σε κέντρα διανομής στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο επιτάχυνσης της αυτοματοποίησης. Επιπλέον, το περασμένο καλοκαίρι είχε προηγηθεί ακόμη ένας γύρος περικοπών, που επηρέασε λιγότερο από το 1% του εταιρικού προσωπικού, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης.

Στα αποτελέσματα τρίτου δημοσιονομικού τριμήνου που δημοσίευσε τον προηγούμενο μήνα, η εταιρεία προειδοποίησε ότι οι πωλήσεις θα συνεχίσουν να υποχωρούν για το υπόλοιπο του έτους, κυρίως λόγω της αναμενόμενης πτώσης κατά 20% στην αγορά της Κίνας στο τρέχον τρίμηνο.