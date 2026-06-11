Σύνοδος Κορυφής 18 και 19 Ιουνίου στις Βρυξέλλες - Επιστολή Κόστα

Κεντρικό θέμα η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, την οποία ο κ. Κόστα χαρακτηρίζει «θεμέλιο λίθο της ευημερίας και του κοινωνικού ευρωπαϊκού μοντέλου».

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα απέστειλε επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2026 στις Βρυξέλλες, καλώντας τους ηγέτες να τοποθετηθούν σε ένα ευρύ και απαιτητικό φάσμα θεμάτων που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία, την ασφάλεια και τις διεθνείς εξελίξεις.

Στην επιστολή του, ο κ. Κόστα υπογραμμίζει ότι η Σύνοδος πραγματοποιείται «σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο», όπου η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει κρίσιμες προκλήσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. «Σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο, θα εξετάσουμε κρίσιμα ζητήματα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της ανταγωνιστικότητας, των παγκόσμιων οικονομικών προκλήσεων, του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034, καθώς και της Ουκρανίας και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κεντρικό θέμα των εργασιών θα αποτελέσει η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, την οποία ο κ. Κόστα χαρακτηρίζει «θεμέλιο λίθο της ευημερίας και του κοινωνικού ευρωπαϊκού μοντέλου», με συζήτηση για την πρόοδο στην ατζέντα «One Europe, One Market» και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Στο τραπέζι θα βρεθεί επίσης το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, με την παρουσίαση αρχικού «διαπραγματευτικού πλαισίου» από την προεδρία της Κύπρου και έμφαση στους «ίδιους πόρους», ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

Η Σύνοδος θα ξεκινήσει με ενημέρωση από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ο κ. Κόστα αναμένεται να ζητήσει σαφές μήνυμα στήριξης προς το Κίεβο και πρόοδο στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. «Η Σύνοδος θα δώσει την ευκαιρία να σταλεί ισχυρό μήνυμα ενότητας, να χαιρετισθεί το άνοιγμα του πρώτου συνόλου κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία τους προς την ΕΕ, και να ενισχυθεί η ανανεωμένη ώθηση στη διαδικασία διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια, όπως καταγράφηκε κατά την πρόσφατη Σύνοδο στην Τίβατ».

Παράλληλα θα συζητηθούν ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, με έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας και της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ, μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις εναέριου χώρου από drones στη Ρουμανία.

Σημαντικό μέρος της ατζέντας καταλαμβάνουν επίσης οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της κρίσης με το Ιράν, της κατάστασης στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά και της κατάστασης στον Λίβανο, καθώς και οι συνέπειες για την ενεργειακή ασφάλεια.

Τέλος, οι ηγέτες θα εξετάσουν την πρόοδο στην εφαρμογή των αποφάσεων για τη μετανάστευση, ενώ θα τεθεί και το ζήτημα των παράνομων ναρκωτικών, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αντιμετώπισης. Η Σύνοδος θα ξεκινήσει το απόγευμα της Πέμπτης 18 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της επόμενης ημέρας.