Meta: Προχωρά σε 8.000 απολύσεις για να συνεχίσει τις επενδύσεις στο ΑΙ

Στην απόλυση του 10% του εργατικού δυναμικού προχωρά η Meta, κάτι το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 8.000 υπαλλήλους, καθώς επιδιώκει να συνεχίσει να επενδύει σημαντικά ποσά στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως επιβεβαίωσε σήμερα Πέμπτη ο ίδιος ο τεχνολογικός κολοσσός.

Η εταιρεία θα ξεκινήσει τις περικοπές θέσεων εργασίας στις 20 Μαΐου, εγκαταλείποντας τα σχέδια πρόσληψης προσωπικού για 6.000 θέσεις, σύμφωνα με υπόμνημα της Meta προς τους υπαλλήλους, το οποίο ανέφερε πρώτο το Bloomberg.

Μετά την είδηση, η μετοχή της Meta υποχωρεί κατά 2,4% στην Wall Street.

Ο τελευταίος προγραμματισμένος γύρος απολύσεων της Meta έρχεται μετά από αρκετές μικρότερες μειώσεις θέσεων εργασίας που είχαν προηγηθεί, τις οποίες η εταιρεία έχει χαρακτηρίσει ως απαραίτητες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, εστιάζοντας παράλληλα στις επενδύσεις στο χώρο της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από ανταγωνιστές όπως η OpenAI, η Google και η Anthropic.

Ο τεχνολογικός γίγαντας απέλυσε περίπου το 10% του προσωπικού που επικεντρώνεται σε έργα εικονικής πραγματικότητας που σχετίζονται με το metaverse και προέρχονται από τη μονάδα Reality Labs, όπως είχε αναφέρει τον Ιανουάριο το CNBC.

Περίπου 1.000 άτομα στη μονάδα Reality Labs της εταιρείας απολύθηκαν εκείνη την εποχή, κάτι που επηρέασε το προσωπικό που εργαζόταν στα ακουστικά VR με την επωνυμία Quest, στα στούντιο περιεχομένου VR και στο εικονικό κοινωνικό δίκτυο Horizon Worlds.