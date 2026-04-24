ΕΚΤΕΡ: Ο δρόμος για την «αναβάθμιση» και τα μεγάλα έργα - Σε ποιους τομείς εστιάζει

Η απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης θα σηματοδοτήσει την είσοδο της εταιρείας σε μια νέα φάση ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές της. Αύξηση σε ανεκτέλεστο και οικονομικά μεγέθη, έρχονται νέες συμβάσεις, ποια έργα διεκδικεί. Εστιάζει και σε real estate, τουρισμό, ΣΔΙΤ. Τι αναφέρεται στην οικονομική έκθεση.

«Η απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης θα σηματοδοτήσει την είσοδο της εταιρείας σε μια νέα φάση ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές της, αφού η εταιρεία θα είναι πλέον σε θέση να συμμετέχει σε ακόμη μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά έργα, χωρίς τον περιορισμό των κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας της 7ης τάξης, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε μια ευρύτερη δεξαμενή έργων». Αυτό αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση του κατασκευαστικού ομίλου ΕΚΤΕΡ που πέρυσι τον Οκτώβριο, όπως είχε αποκαλύψει το insider.gr, γνωστοποίησε την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την απόκτηση του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου.

Η υποβολή του αιτήματος στηρίζεται στην κάλυψη των βασικών χρηματοοικονομικών και τεχνικών κριτηρίων που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (Π.Δ. 71/2019), όπως αυτά προκύπτουν από τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και τη σωρευμένη κατασκευαστική της εμπειρία. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προθεσμίες αξιολόγησης, οι οποίες δύνανται να ανέλθουν έως και σε εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, η εταιρεία αναμένει την έκδοση της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο Υπουργείο εντός του καλοκαιριού του 2026. Η εν λόγω αναβάθμιση, εφόσον εγκριθεί, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυνατότητα της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. να συμμετέχει σε μεγαλύτερης κλίμακας έργα και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Μπαράζ έργων, ανεκτέλεστο στα «ύψη», άνοδος μεγεθών

Κατά το έτος 2025, η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. διατήρησε υψηλό επίπεδο δραστηριότητας στον κατασκευαστικό τομέα, συμμετέχοντας συνολικά σε σαράντα επτά (47) διαγωνισμούς έργων, εκ των οποίων είκοσι επτά (27) αφορούσαν δημόσια έργα και είκοσι (20) ιδιωτικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1,4 δισ. Η έντονη αυτή συμμετοχή αντανακλά τη στρατηγική στόχευση της εταιρείας για ενίσχυση της παρουσίας της τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά έργα, σε ένα περιβάλλον αυξημένης επενδυτικής δραστηριότητας. Η ίδια δυναμική καταγράφεται και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, κατά το οποίο η εταιρεία συμμετείχε σε δεκαοκτώ (18) διαγωνισμούς έργων, εκ των οποίων δεκατέσσερις (14) αφορούσαν δημόσια έργα και τέσσερις (4) ιδιωτικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 335 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της ισχυρής παρουσίας της στην αγορά. Η ανάληψη νέων έργων, που υπεγράφησαν εντός της χρήσης και αμέσως μετά τη λήξη της, αναμένεται να ενισχύσει σταδιακά τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησής τους.

Σε επίπεδο ανεκτέλεστου υπολοίπου, η εταιρεία παρουσίασε σημαντική ενίσχυση, καθώς αυτό διαμορφώθηκε σε 115 εκατ. την 31.12.2025, έναντι 100 εκατ. την 31.12.2024, ενώ κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων ανέρχεται σε περίπου €180 εκατ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο περιλαμβάνει τόσο έργα για Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς, όσο και την αναλογία που αντιστοιχεί στην ΕΚΤΕΡ Α.Ε. από έργα Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει. Όπως πρόσφατα ανέδειξε το insider.gr, η εταιρεία αναμένει υπογραφή νέων συμβάσεων ώστε το ανεκτέλεστο να διευρυνθεί σε επίπεδα πέριξ των 225-230 εκατ. ευρώ, διεκδικώντας επίσης και νέες σημαντικές συμβάσεις (σχολεία Κωστέα Γείτονα στο Ελληνικό, εγκαταστάσεις ερασιτέχνη ΠΑΟ στον Βοτανικό, το ΣΔΙΤ του Θεαγένειου, την ανάπτυξη του logistics hub της ΠΑΕΓΑΕ, θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας κ.α.).

Χτες, η εισηγμένη ανακοίνωσε οικονομικά μεγέθη για τα 2025 με άνοδο σε τζίρο, μικτά και καθαρά κέρδη, EBITDA και margin.

Οι προοπτικές και η συνέχεια

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, υπό τον κ. Αθανάσιο Σίψα, το 2025, ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος συνέχισε τη θετική του πορεία, υποστηριζόμενος από την αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα, τη συνεχιζόμενη απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την υλοποίηση έργων μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2021–2027. Η αγορά κατασκευών στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς της τάξεως του 4%–5% σε ετήσια βάση, ενισχυόμενη από δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομών και ενέργειας.

Παράλληλα, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση σε ορισμένες κατηγορίες υλικών, το κόστος κατασκευής παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με την προ πανδημίας περίοδο, επηρεάζοντας τα περιθώρια κέρδους του κλάδου. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ο δείκτης κόστους κατασκευής στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στο τέλος του 2025, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διατήρηση ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων στον κλάδο.

Ωστόσο, το μακροοικονομικό περιβάλλον κατά τις αρχές του 2026 χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των τιμών ενέργειας και σε αναζωπύρωση πληθωριστικών πιέσεων διεθνώς, επηρεάζοντας το κόστος πρώτων υλών και μεταφορών. Παράλληλα, διεθνείς οργανισμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επισημαίνουν ότι η εν λόγω κρίση ενδέχεται να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις, ιδίως μέσω της αύξησης των ενεργειακών τιμών.

Σε εθνικό επίπεδο, οι ίδιες εξελίξεις επηρεάζουν και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, με εκτιμήσεις να συγκλίνουν σε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, λόγω της επίδρασης των αυξημένων ενεργειακών τιμών και του πληθωρισμού. Συνολικά, ενώ οι θεμελιώδεις προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου παραμένουν θετικές, η εξέλιξη του κόστους των πρώτων υλών, των επιτοκίων και του πληθωρισμού, σε συνδυασμό με τη διάρκεια και την ένταση των γεωπολιτικών εντάσεων, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία του κλάδου κατά το επόμενο διάστημα.

Στο «εσωτερικό», η συγχώνευση με την ΙΦΙΚΛΗΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε., πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική του Ομίλου, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ενοποίησης και αποσκοπεί στη μείωση λειτουργικών επικαλύψεων, στη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων πόρων, καθώς και στη βελτίωση της διαφάνειας και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης προς επενδυτές και λοιπούς ενδιαφερόμενους. Η κίνηση αυτή ενισχύει την ικανότητα λήψης αποφάσεων και τη συνολική ανταγωνιστικότητα του Ομίλου. Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε μια πιο ευέλικτη εταιρική δομή, ικανή να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου και να δημιουργήσει πρόσθετη αξία για μετόχους, συνεργάτες και την ευρύτερη αγορά.

Συνολικά, οι προοπτικές της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. διαγράφονται θετικές, καθώς η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή επιχειρησιακή δυναμική, σημαντική αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε συμπληρωματικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, τα έργα ΣΔΙΤ και το Real Estate. Η ενίσχυση του ανεκτέλεστου υπολοίπου, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη συμμετοχή της εταιρείας σε σημαντικό αριθμό διαγωνισμών έργων, διαμορφώνει ένα ισχυρό υπόβαθρο για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου δραστηριότητας κατά τα επόμενα έτη.

Παράλληλα, η συμμετοχή σε έργα ΣΔΙΤ και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων με επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές ενισχύουν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των μελλοντικών εσόδων. Η στρατηγική διαφοροποίησης της εταιρείας, μέσω της ανάπτυξης τουριστικών και ακινήτων επενδύσεων, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αναβάθμιση του εργοληπτικού της πτυχίου, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και θα της επιτρέψει να διεκδικήσει έργα μεγαλύτερης κλίμακας.

Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο ευρύτερο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, καθώς παράγοντες όπως η διακύμανση του κόστους των πρώτων υλών, οι συνθήκες χρηματοδότησης και οι διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τον ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου και τη λειτουργική απόδοση των επιχειρήσεων.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. εκτιμά ότι διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, οργανωτική δομή και χρηματοοικονομική επάρκεια, ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στην αγορά και να διατηρήσει τη θετική της αναπτυξιακή πορεία κατά τα επόμενα έτη», σημειώνεται στην έκθεση.

Ο τουρισμός και το real estate

Όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση, στον τομέα του τουρισμού, κατά το πρώτο πλήρες έτος ενσωμάτωσης της ξενοδοχειακής μονάδας Summer Senses Luxury Resort στον Όμιλο, η δραστηριότητα συνέβαλε ουσιαστικά στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας. Ειδικότερα, κατά τη χρήση 2025, η λειτουργία της μονάδας ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών κατά 4,23 εκατ. και τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά €0,86 εκατ. Το πελατολόγιο της μονάδας παρουσιάζει ισχυρή γεωγραφική διαφοροποίηση, με ποσοστό περίπου 50% να προέρχεται από χώρες της Βόρειας Αμερικής. Για το 2026, οι αρχικές ενδείξεις ήταν θετικές, με τον ρυθμό κρατήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο να εμφανίζει αύξηση της τάξεως του 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει τη δυναμική των κρατήσεων, οδηγώντας σε επιβράδυνση της ζήτησης από αγορές της Ευρώπης, ενώ η τουριστική κίνηση από χώρες που επηρεάζονται άμεσα από την εμπόλεμη κατάσταση έχει ουσιαστικά ανασταλεί. Αντίθετα, η ζήτηση από τη Βόρεια Αμερική εμφανίζεται μέχρι σήμερα ανθεκτική και δεν έχει επηρεαστεί ουσιωδώς.

Παράλληλα, αναφορικά με την προώθηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας στην περιοχή Κολυμπήθρες Πάρου, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ), έχει παραπεμφθεί προς εξέταση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για την τελική γνωμοδότηση.

Στον τομέα του Real Estate, η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. προχωρά στην υλοποίηση της ανέγερσης νέων ιδιόκτητων γραφείων στο Χαλάνδρι, ενισχύοντας τη λειτουργική της αυτονομία και τη μακροπρόθεσμη παρουσία της στην Αττική. Ειδικότερα, την 16.12.2025 η εταιρεία έλαβε τη σχετική οικοδομική άδεια και βρίσκεται ήδη στη φάση εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής, με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών να προγραμματίζεται για το προσεχές καλοκαίρι. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής της παρουσίας και της αποτελεσματικής υποστήριξης του αυξανόμενου χαρτοφυλακίου έργων, η εταιρεία προγραμματίζει την ίδρυση νέου παραρτήματος στη Βόρεια Ελλάδα. Το εν λόγω παράρτημα θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αξιοποιώντας και στελέχη προερχόμενα από τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με στόχο τη βελτιστοποίηση της παρακολούθησης και εκτέλεσης των έργων που αναλαμβάνονται στην εν λόγω αγορά.

Η παρουσία στα ΣΔΙΤ

Στον τομέα των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συμμετέχει, με ποσοστό 33%, σε έργο που αφορά τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και τεχνική διαχείριση κτιρίων στέγασης πέντε (5) Αστυνομικών Διευθύνσεων στην ελληνική επικράτεια, στο πλαίσιο σύμβασης ΣΔΙΤ. Οι εν λόγω Αστυνομικές Διευθύνσεις χωροθετούνται στις περιοχές Πατρών (Αχαΐα), Καρδίτσας, Βέροιας (Ημαθία), Λευκάδας και Αλεξανδρούπολης (Έβρος), καλύπτοντας ένα ευρύ γεωγραφικό αποτύπωμα της χώρας και ενισχύοντας τη σημασία του έργου σε επίπεδο δημόσιων υποδομών. Ο προσυμβατικός έλεγχος της σύμβασης ολοκληρώθηκε επιτυχώς από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις αρχές του 2026 και η εταιρεία αναμένει πλέον την ολοκλήρωση των διαδικασιών από την Αναθέτουσα Αρχή και την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.

Η συμμετοχή της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε έργα ΣΔΙΤ εντάσσεται στη στρατηγική της για ενίσχυση της παρουσίας της σε έργα με σταθερές και μακροχρόνιες ταμειακές ροές, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και στη βελτίωση του προφίλ κινδύνου της εταιρείας.