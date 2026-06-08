Ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών στις Φιλιππίνες - 8 νεκροί

Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι «μέσα στις επόμενες τρεις ώρες».

Τελευταία ενημέρωση 08:25

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας των Φιλιππίνων ανακοίνωσε τουλάχιστον οκτώ νεκρούς μετά το σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε τη χώρα. Ο απολογισμός των νεκρών δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί, πρόσθεσε η υπηρεσία.

«Ορισμένος αριθμός κτιρίων κατέρρευσε. Κάποια σπίτια επίσης έγιναν συντρίμμια», είπε ο Ρόμπερτ Νταγκάν, αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, μεγάλη πόλη στη Μιντανάο.

Στο μεταξύ, οι αρχές της Ινδονησίας εξέδωσαν διαταγή προς τον πληθυσμό παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στη βόρεια Ινδονησία και να κατευθυνθούν προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, εξαιτίας του κινδύνου να χτυπήσει τσουνάμι.

Ο σεισμός έγινε σε βάθος κάπου 35 χιλιομέτρων στις 07:37 (τοπική ώρα· 01:37 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι «μέσα στις επόμενες τρεις ώρες» και να πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ως ακόμη και της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με το PTWC, κύματα 1 ως 3 μέτρων ενδέχεται να πλήξουν τις Φιλιππίνες και 0,3 ως 1 μέτρου την Ινδονησία και τη Μαλαισία.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της, από τη νότια νήσο Οκινάουα ως ανατολικά από το Τόκιο. Τα κύματα αναμενόταν να αρχίσουν να φθάνουν στις ιαπωνικές ακτές περί τις 11:30 (τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας) και να μην ξεπερνούν το 1 μέτρο, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Μετασεισμός 6,1 βαθμών

Μετασεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών καταγράφτηκε στον θαλάσσιο νότια των Φιλιππίνων νωρίς το πρωί, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), μετά τον αρχικό πολύ ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών που κατά τις αρχικές πληροφορίες στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, τραυμάτισε άλλους και κατέστρεψε κτίρια στο ασιατικό αρχιπέλαγος, ενώ πυροδότησε προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Η νέα σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 67 χιλιομέτρων και εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο οκτώ χιλιόμετρα νότια από την επαρχία Σαρανγκάνι της νήσου Μιντανάο του ασιατικού αρχιπελάγους, σύμφωνα με τα στοιχεία του USGS.

Οι αρχές προσπαθούν να επαληθεύσουν πληροφορίες για 5 νεκρούς

Αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στις Φιλιππίνες δήλωσε πως οι αρχές βρίσκονται στη διαδικασία επαλήθευσης πληροφοριών για τουλάχιστον πέντε θανάτους στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, στη νήσο Μιντανάο (νότια) εξαιτίας πολύ ισχυρού σεισμού 7,8 βαθμών που την έπληξε νωρίτερα.

Ο Αγκριπίνο Ντασέρα, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην πόλη, ανέφερε πως ακόμη οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν την έκταση των ζημιών στην πόλη και να επαληθεύσουν πόσα είναι τα θύματα. Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφτηκε τσουνάμι ως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ