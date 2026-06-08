Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Φινάλε για τους υποψηφίους των ΓΕΛ - Τα σημερινά θέματα

Οι υποψήφιοι σήμερα θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.
Τα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού έδωσαν σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.
Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι σήμερα εξετάστηκαν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).
Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων