Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Φινάλε για τους υποψηφίους των ΓΕΛ - Τα σημερινά θέματα

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Οι υποψήφιοι σήμερα θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Τα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού έδωσαν σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι σήμερα εξετάστηκαν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ