Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Στρατηγική εξωστρέφειας για προώθηση τουρισμού 365 ημερών

Εκεί που η Ελλάδα συναντά τα Βαλκάνια, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης με την Ανατολή απλώνεται μία περιοχή που παραμένει σχετικά ανεξερεύνητη ακόμη και για τους Έλληνες ταξιδιώτες.

Εκεί που η Ελλάδα συναντά τα Βαλκάνια, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης με την Ανατολή απλώνεται μία περιοχή που παραμένει σχετικά ανεξερεύνητη ακόμη και για τους Έλληνες ταξιδιώτες. Με κεντρικό μήνυμα την ανάδειξή της ως «Αυθεντική Ελλάδα», η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συστήνεται ως ένας προορισμός 365 ημερών προσφέροντας ακτές, ιστορικότητα, φυσικά τοπία και γαστρονομική παράδοση.

Με μία οργανωμένη στρατηγική εξωστρέφειας, η Περιφέρεια στρέφεται δυναμικά προς τις αγορές του εξωτερικού πραγματοποιώντας το Exclusive Greek Tourism Workshop (B2B) με τη συμμετοχή τουριστικών πρακτόρων και tour operators από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, τη Μολδαβία και την Τσεχία που διεξήχθη την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης.

Η διοργάνωση περιλάμβανε συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων της τουριστικής αγοράς και επιχειρήσεων της Περιφέρειας και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, σύμφωνα με τον οποίο η δράση θα φιλοξενείται διαδοχικά στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας, δίνοντας κάθε χρόνο την ευκαιρία σε διαφορετικές περιοχές να παρουσιάζουν το τουριστικό τους προϊόν, τις εμπειρίες και τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες απευθείας στη διεθνή τουριστική αγορά.

Στο πλαίσιο της φιλοξενίας τους, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κάνουν βαρκάδα στο Δέλτα του Έβρου, έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ευρώπης. Όπως ανέφερε ο ιδρυτής της Delta Evros Explorer, Χρήστος Πασχαλάκης, που προσφέρει περιηγήσεις στην περιοχή, το Δέλτα έχει έκταση περίπου 200.000 στρέμματα και κατά 80% ανήκει στην Ελλάδα και το υπόλοιπο στην Τουρκία, αποτελώντας το φυσικό σύνορο των δύο χωρών.

Επιπλέον, επισκέφθηκαν πόλεις με ιδιαίτερο ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα, όπως η Ορεστιάδα, το Διδυμότειχο και το Σουφλί, αποκτώντας άμεση και βιωματική εικόνα για την περιοχή.

Κατά τον χαιρετισμό που απηύθηνε στη διάρκεια της εκδήλωσης ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, παρουσίασε τα στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής. Το 2025 η Περιφέρεια κατέγραψε ρεκόρ επισκεψιμότητας με 7,5 εκατ. διανυκτερεύσεις, 2,2 εκατ. επισκέψεις και έσοδα που ξεπέρασαν τα 528 εκατ. ευρώ με αύξηση 62,1% σε δύο χρόνια (326 εκατ. ευρώ το 2024).

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Περιφέρεια επικεντρώνεται αφενός στην εξωστρέφεια και την προσέγγιση νέων αγορών για την ανάδειξη του τόπου και αφετέρου στην εξειδίκευση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής που μπορεί να ανταποκριθεί στην τάση των σύγχρονων ταξιδιωτών που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, επαφή με τον πολιτισμό, τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες.

«Στόχος μας δεν είναι απλώς να αυξήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μακροχρόνιες συνεργασίες, να αναπτύξουμε ποιοτικό τουρισμό με προστιθέμενη αξία και να συνδέσουμε τις επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας με τις διεθνείς αγορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από τη μεριά του ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Παναγιώτης Αρχοντής, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συνδεσιμότητα της περιοχής με 9 πτήσεις καθημερινά από Αθήνα προς Αλεξανδρούπολη (Skyexpress, Aegean). Παράλληλα, επισήμανε την προσθήκη νέων απευθείας συνδέσεων από τη Γερμανία προς την Καβάλα για τη θερινή περίοδο του 2026 μέσω της Eurowings και το άνοιγμα στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου από το καλοκαίρι του 2027 με πτήσεις της Jet2.

Στο πεδίο των υποδομών, όπως τόνισε, η περιοχή διαθέτει σήμερα περίπου 6.500 κλίνες σε Έβρο, Ροδόπη και Αλεξανδρούπολη, ενώ νέες επενδύσεις ενισχύουν συνέχεια τη χωρητικότητα.

Επιπλέον, όπως τόνισε στη συνέχεια σε συνάντηση με τους δημοσιογράφους που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, η Περιφέρεια βρίσκεται σε συζητήσεις για την ένταξη και του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης στο χαρτοφυλάκιο της Eurowings, ενώ γίνονται συνέχεια νέες επαφές.

Παράλληλα, η Περιφέρεια έχει εξασφαλίσει πόρους 4 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ τα οποία θα κατευθυνθούν σε πιο «επιθετικές» προωθητικές δράσεις προσέγγισης νέων αγορών και προγράμματα προβολής της περιοχής.

Όσον αφορά τις αγορές - στόχους, η ηγεσία της Περιφέρειας θέτει την Κεντρική Ευρώπη, την Γαλλία και το Βέλγιο, ενώ παραμένει προτεραιότητα να διατηρηθούν τα υψηλά ποσοστά αφίξεων από τα Βαλκάνια και την Τουρκία, από όπου υπάρχει και άμεση οδική σύνδεση. Σημειώνεται πως με πρωτοβουλία της Περιφέρειας, αναβαθμίζεται το Τελωνείο Κήπων και δημιουργείται νέο στις Καστανιές για τη διευκόλυνση των χερσαίων εισόδων. Τέλος, φιλοδοξία είναι να αυξηθεί και η επισκεψιμότητα από τους Έλληνες.

Η Περιφέρεια εκτός της διεθνούς της προβολής επικεντρώνεται και στην διαμόρφωση της κουλτούρας του τουρισμού στο εσωτερικό των νομών της, δημιουργώντας την πρώτη σχετική συμμετοχική πλατφόρμα στην Ελλάδα όπου οι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν και να εκφράσουν τις απόψεις, τις προτάσεις και τις αντιρρήσεις τους για πολιτικές που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό.

Όλα δείχνουν πως ένα καλύτερο κεφάλαιο αρχίζει για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς βρίσκει την θέση της στον τουριστικό χάρτη με νέες πρωτοβουλίες που ήδη έχουν αρχίσει να αποφέρουν αποτελέσματα. Το μόνο σίγουρο, είναι ότι η η περιοχή αξίζει τη διαδρομή και «ανταμείβει» όποιον την κάνει.