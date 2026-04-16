TSMC: Κατά 58% εκτοξεύτηκαν τα καθαρά κέρδη στο α' τρίμηνο - Στα 18,2 δισ. δολάρια

Αύξηση της τάξης του 58% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη της TSMC στο α' τρίμηνο του 2026, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς η ταϊβανέζικη εταιρεία κατασκευής τσιπ έλαβε σημαντική ώθηση από την μεγάλη ζήτηση για επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης.

Πιο αναλυτικά, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ανακοίνωσε πως τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 18,2 δισ. δολάρια (572,5 δισ. δολάρια Ταϊβάν), τη στιγμή που αναλυτές σε έρευνα της LSEG ανέμεναν καθαρά κέρδη σχεδόν 18 δισ. δολαρίων (543,3 δισ. δολάρια Ταϊβάν). Πρόκειται για το όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο τα καθαρά κέρδη της TSMC παρουσιάζουν διψήφια αύξηση.

Την περασμένη εβδομάδα, η TSMC -η οποία προμηθεύει με τσιπ κολοσσούς της παγκόσμιας οικονομίας όπως η Nvidia και η Apple- ανακοίνωσε αύξηση 35% στα έσοδα πρώτου τριμήνου σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αγοράς.

Ειδικότερα, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου, η TSMC ανακοίνωσε έσοδα 1,13 τρισ. δολάρια Ταϊβάν (35,6 δισ. δολάρια), ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 1,12 τρισ. δολάρια Ταϊβάν, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Σύμφωνα με το CNBC, η TSMC είναι μακράν η πολυτιμότερη εισηγμένη στην Ασία, με την κεφαλαιοποίησή της να ανέρχεται στα 1,68 τρισ. δολάρια, ποσό σχεδόν υπερδιπλάσιο από το market cap της βασικής της ανταγωνίστριας, της νοτιοκορεατικής Samsung Electronics.

Η TSMC κατασκευάζει τσιπ για όλα τα προϊόντα, από τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης έως τα κέντρα δεδομένων, και έχει επωφεληθεί σημαντικά από τα εκατοντάδες δισ. δολάρια που επενδύονται σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.