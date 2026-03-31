THEON: Νέα μονάδα παραγωγής στο Βέλγιο ενισχύει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία

Την έναρξη λειτουργίας των νέων παραγωγικών εγκαταστάσεών της στο Zaventem του Βελγίου ανακοίνωσε η THEON International Plc, εγκαινιάζοντας παράλληλα τη θυγατρική της THEON Belgium, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Βέλγου υπουργού Άμυνας Theo Francken, με τη νέα μονάδα να αποτελεί επένδυση πολλών εκατομμυρίων ευρώ και να εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η εγκατάσταση στο Zaventem θα αναλάβει την παραγωγή του θερμικού συστήματος clip-on IRIS-C, το οποίο προορίζεται για τις Ένοπλες Δυνάμεις του Βελγίου και της Γερμανίας, στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου του οργανισμού OCCAR, που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η αρχική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη προαίρεσης που φθάνει τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ οι βασικές παραδόσεις τοποθετούνται χρονικά την περίοδο 2026-2027.

Όπως επισημαίνεται, η επένδυση συνοδεύεται από συνεργασίες με βελγικές εταιρείες στους τομείς των ηλεκτροοπτικών, των μεταλλικών κατασκευών και των ηλεκτρονικών, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής βιομηχανικής συμμετοχής και της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας, Philippe Mennicken, δήλωσε ότι η επένδυση «ενισχύει την τοπική παραγωγή και την ευρωπαϊκή παραγωγική ικανότητα», σημειώνοντας παράλληλα τη σημασία της αυξανόμενης ζήτησης για τα προϊόντα της εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της THEON, Κρίστιαν Χατζημηνάς, ανέφερε ότι η νέα μονάδα «αναδεικνύει τα οφέλη των κοινών ευρωπαϊκών προμηθειών», οι οποίες, όπως είπε, ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης.

Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου υπογράμμισε ότι η επένδυση «ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική βάση της χώρας» και συμβάλλει στη στενότερη ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία, μέσω της ανάπτυξης τοπικής παραγωγικής ικανότητας.