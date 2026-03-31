Snappi: Ξεπέρασε τους 75.000 πελάτες, στοχεύει στο νέο κοινό του digital banking

Η Snappi επιχειρεί ένα ουσιαστικό redesign της τραπεζικής εμπειρίας, με στόχο να προσεγγίσει ένα πιο απαιτητικό και ψηφιακά ώριμο κοινό, όπως τόνισε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου στο πλαίσιο του Snappi Product Experience Evening. Πρόκειται για ένα κοινό που έχει διαμορφώσει υψηλές προσδοκίες μέσω του διαδικτύου, παρακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές και συγκρίνει ενεργά τις διαθέσιμες υπηρεσίες, δίνοντας ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στην εμπειρία χρήστη.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Snappi επιδιώκει να κατακτήσει μερίδιο αγοράς προσφέροντας μια πιο ευέλικτη και προσωποποιημένη προσέγγιση στις τραπεζικές συναλλαγές. Η πλατφόρμα αριθμεί ήδη πάνω από 75.000 πελάτες και αναπτύσσεται μέσω στρατηγικών συνεργασιών με εταιρείες όπως η ΑΒ Βασιλόπουλος, η Εθνική Ασφαλιστική, η Vodafone και η Public.

Η δημιουργία της Snappi εντάσσεται στη στρατηγική προσέγγισης νεότερων ηλικιακών ομάδων, οι οποίες δεν ταυτίζονται με τα παραδοσιακά τραπεζικά μοντέλα. «Μπορούμε και πρέπει να ανταγωνιστούμε τους εαυτούς μας», σημειώθηκε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας τη λογική της συνεχούς ανανέωσης.

Από την πλευρά της διοίκησης της Snappi, η CEO Gabriela Kindert υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει τράπεζα στην ΕΕ που να έχει παρουσιάσει αντίστοιχο ρυθμό βελτίωσης», αποδίδοντας έμφαση στη δυναμική εξέλιξη της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με την CEO, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, δεν εξαντλείται στην ψηφιοποίηση υφιστάμενων πρακτικών, αλλά αφορά τον συνολικό επανασχεδιασμό των υπηρεσιών με έμφαση στην ταχύτητα, τη διαφάνεια και την προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Θανάσης Ναυρόζογλου, αντιπρόεδρος της neobank, περιέγραψε τη Snappi ως ένα «παιδί» που βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη: ένα τραπεζικό εγχείρημα με ισχυρό τεχνολογικό υπόβαθρο, το οποίο εξελίσσεται ακούγοντας τα μηνύματα της αγοράς και μαθαίνοντας από τα λάθη του. «Είμαστε συνεχώς σε μια νέα αφετηρία», σημείωσε.