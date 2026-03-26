Η Alpha Bank ενισχύει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της για τη γυναικεία ενδυνάμωση

Προτεραιότητα για την τράπεζα είναι και η ισότιμη πρόσβαση όλων στην εργασία και την επιχειρηματικότητα, γι’ αυτό και υλοποιεί μία σειρά από προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης, κατάρτισης και υποστήριξης.

Με αφορμή τον Μήνα της Γυναίκας, η Alpha Bank ξεδίπλωσε τη στρατηγική της για την ισότητα και τη συμπερίληψη τόσο στον ίδιο τον οργανισμό όσο και στην κοινωνία, μέσα από τις πρόσφατες ομιλίες της Chief Human Resources Officer της Alpha Bank, Φραγκίσκης Μελίσσα στα συνέδρια του ΣΕΒ και της KPMG.

H κυρία Μελίσσα ανέδειξε τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες μέσω στων οποίων η Alpha Bank στηρίζει και ενδυναμώνει τις γυναίκες «σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους πορείας - από τη γνώση και τις δεξιότητες, μέχρι τη διεύρυνση της παρουσίας τους σε θέσεις ευθύνης».

Σημείωσε επίσης πως η τράπεζα προσφέρει ευέλικτες πρακτικές και υποστηρικτικές παροχές που στηρίζουν την οικογένεια και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. «Δημιουργούμε ένα σύγχρονο περιβάλλον όπου κάθε εργαζόμενος μπορεί να εξελίσσεται ισότιμα και να αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του», είπε η CHRO του Ομίλου. «Πιστεύουμε ότι η ισότητα δεν είναι project, αλλά σύστημα και δεν αρκεί η καλή θέληση, χρειάζεται σωστό σχεδιασμό. Και δεν είναι μόνο γυναικείο ζήτημα — είναι δείκτης ωριμότητας μιας οικονομίας. Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα όταν η επιχείρηση επενδύει στη γνώση, στη διασύνδεση και στην αξιοπρέπεια, ενώ η ερώτηση που μένει είναι αν θα αρκεστούμε στα καλά παραδείγματα ή θα τα κάνουμε κανόνα».

Στο επίκεντρο η γυναικεία ενδυνάμωση

Με πάνω από τους μισούς εργαζομένους στον Όμιλο και σχεδόν το μισό Διοικητικό Συμβούλιο να είναι γυναίκες, η Alpha Bank κάνει πράξη την ενδυνάμωση των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Όπως είπε κυρία Μελίσσα, η τράπεζα διαθέτει μία σειρά από προγράμματα και δράσεις που θέτουν στο επίκεντρο την ισότητα και τη συμπερίληψη στον οργανισμό. «Για παράδειγμα, το TAB Mentoring Program το οποίο ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη και τις ηγετικές ικανότητες, δίνοντας τη δυνατότητα σε έμπειρες εργαζόμενες να καθοδηγήσουν νεότερες, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και τη διατμηματική συνεργασία», εξήγησε και πρόσθεσε: «Παράλληλα, το πρόγραμμα PosiDives εστιάζει στην ενδυνάμωση γυναικών σε διευθυντικές θέσεις και στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας θετικής σκέψης και συνεργασίας.

Τέλος, το Bankers & Daughters απευθύνεται στη νέα γενιά, παρέχοντας σε φοιτήτριες έως 22 ετών, κόρες εργαζομένων, μια εβδομάδα job shadowing για να γνωρίσουν διαφορετικούς ρόλους και να αποκτήσουν πρώτες ουσιαστικές εμπειρίες επαγγελματικής ταυτότητας και καριέρας».

Σκοπός η στήριξη της οικογένειας

Παράλληλα, η CHRO του ομίλου τόνισε πως η Alpha Bank στηρίζει ενεργά τις οικογένειες των εργαζομένων της σε κάθε στάδιο της ζωής των παιδιών τους. «Η τράπεζα προσφέρει οικονομική ενίσχυση και άδειες για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αυξημένα επιδόματα τοκετού, υιοθεσίας και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και ευέλικτο πλαίσιο γονικών αδειών. Παράλληλα, στηρίζει έμπρακτα σχολικές και πανεπιστημιακές ανάγκες, παρέχοντας στοχευμένες παροχές και οικονομική βοήθεια για σπουδές μακριά από τον τόπο κατοικίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε οικογένειες με παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή αναπηρία, μέσω αυξημένης στήριξης, ενώ το Alpha Junior Savings Account επενδύει μακροπρόθεσμα στο μέλλον των παιδιών, δημιουργώντας σταθερότητα και προοπτική», είπε η κυρία Μελίσσα.

Παράλληλα, το 2025 ο Όμιλος πρόσθεσε τρία νέα προγράμματα, όπως το “Parents’ Month” που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2025 και περιελάμβανε δέκα webinars γύρω από τη γονεϊκότητα, τη συναισθηματική σύνδεση, τις καθημερινές προκλήσεις, την ισορροπία ρόλων, αλλά και θέματα ψυχικής

υγείας. Η επιτυχία του έφερε, τον Ιανουάριο του 2026 το ετήσιο πρόγραμμα “Family & Well-being”, με 23 online σεμινάρια και 13 eBooks στο οποίο ήδη συμμετέχουν πάνω από 1.000 εργαζόμενοι. Τέλος, επειδή η στήριξη της οικογένειας σημαίνει και επένδυση στη νέα γενιά, το δεύτερο εξάμηνο του 2025 η

τράπεζα υλοποίησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης soft skills για τα παιδιά των εργαζομένων.

Ισότιμη πρόσβαση στην εργασία και την επιχειρηματικότητα

Προτεραιότητα για την τράπεζα είναι και η ισότιμη πρόσβαση όλων στην εργασία και την επιχειρηματικότητα, γι’ αυτό και υλοποιεί μία σειρά από προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης, κατάρτισης και υποστήριξης. «Στην Alpha Bank διοργανώνουμε σε συνεργασία με τον οργανισμό Solidarity Now, το πρόγραμμα ‘Bridging the Gap’ το οποίο αποτελεί μια στοχευμένη κοινωνική παρέμβαση για την ενίσχυση της απασχόλησης ευάλωτων γυναικών οι οποίες αντιμετωπίζουν εμπόδια πρόσβασης στην εργασία και την κατάρτιση», είπε η κυρία Μελίσσα. «Προσφέρει εξατομικευμένη συμβουλευτική, ανάπτυξη δεξιοτήτων και διασύνδεση με δίκτυο εργοδοτών σε όλη τη χώρα. Μέχρι σήμερα, έχουν επωφεληθεί 496 γυναίκες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως: γυναίκες που αντιμετωπίζουν ζητήματα ψυχικής υγείας ή πάσχουν από άλλες ιατρικές παθήσεις, μονογονεϊκές

οικογένειες, θύματα έμφυλης βίας, μακροχρόνια άνεργες, νέες γυναίκες που δεν εργάζονται ούτε σπουδάζουν, καθώς και μετανάστριες και προσφύγισσες.».

Εξήγησε δε ότι τη διαφορά στο πρόγραμμα έφεραν τέσσερις βασικοί παράγοντες: το ισχυρό κίνητρο και η ανθεκτικότητα των γυναικών, η σχέση εμπιστοσύνης και ουσιαστικής καθοδήγησης με τους συμβούλους, η πρόσβαση σε αξιόπιστες ευκαιρίες εργασίας μέσω δικτύου εργοδοτών, και η ολιστική υποστήριξη από διεπιστημονική ομάδα ειδικών.

Η επένδυση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προώθηση της ισότητας. Η CHRO της Alpha Bank τόνισε ότι «είμαστε η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που επενδύει συστηματικά στον οικονομικό εγγραμματισμό, μέσα από την πρωτοβουλία IQonomy».

Αναγνωρίζοντας τα χαμηλά επίπεδα οικονομικής γνώσης στη χώρα, η πρωτοβουλία στοχεύει όχι μόνο στην πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, αλλά κυρίως στην ενίσχυση της γνώσης και της οικονομικής ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον oργανισμό WHEN, το

πρόγραμμα «Μαθήματα Οικονομίας» για γυναίκες, μια 9μηνη εκπαιδευτική διαδρομή που συνδυάζει θεματικές ενότητες και εξατομικευμένο financial coaching, με στόχο όχι μόνο την απόκτηση γνώσεων αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τις ενισχύσουν στη διαχείριση του οικονομικού τους

μέλλοντος με αυτοπεποίθηση. Συνολικά, 381 γυναίκες συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Η ισχυρή κοινωνική αξία του προγράμματος, αποτυπώθηκε στη Μελέτη Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου που πραγματοποίησε το HIGGS: η πλειονότητα των συμμετεχουσών βελτίωσε τις γνώσεις και τις δεξιότητές της στη διαχείριση οικονομικών, το 89,5% ανέφερε ενίσχυση της κατανόησης σχετικών θεμάτων, ενώ το 78,5% δήλωσε ότι πλέον διαχειρίζεται καλύτερα τα οικονομικά της. Επιπλέον, σχεδόν 9 στις 10 γυναίκες σημείωσαν αλλαγή στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς τους, ενώ βάσει της ανάλυσης Social Return on Investment (SROI), για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στο πρόγραμμα,

επιστρέφεται στην κοινωνία αξία ύψους τουλάχιστον 12,83 ευρώ.

Τέλος, η CHRO του Ομίλου έκανε αναφορά και στο πρόγραμμα Alpha Females for Venture Garden, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κολλέγιο Ανατόλια. Πρόκειται για έναν επιχειρηματικό επιταχυντή για γυναίκες απόφοιτες του Venture Garden του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, στην Αθήνα και του Αnatolia College στην Θεσσαλονίκη, που επιθυμούν να εξελίξουν περαιτέρω τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Μέχρι σήμερα, στους δύο πρώτους κύκλους έχουν συμμετάσχει 87 γυναίκες, ενώ σύντομα ξεκινά ο τρίτος κύκλος.`