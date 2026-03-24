Σενάρια εξαγοράς της Jefferies από την ιαπωνική SMFG - Άλμα 7% για τη μετοχή

Πάντως μία ενδεχόμενη εξαγορά θα πρέπει να αντιμετωπίσει σημαντικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών αρχών αλλά και διαφορών στην κουλτούρα.

Σχέδια για την εξαγορά της Jefferies ετοιμάζει η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιαπωνίας, Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ειδικότερα, η SMFG, της οποίας η τραπεζική θυγατρική Sumitomo Mitsui Banking Corporation κατέχει μειοψηφικό ποσοστό στη Jefferies έχει αναθέσει σε μία μικρή ομάδα να είναι έτοιμη να κινηθεί σε περίπτωση παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία από την πτώση της μετοχής της Jefferies, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT.

Πάντως μία ενδεχόμενη εξαγορά θα πρέπει να αντιμετωπίσει σημαντικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών αρχών αλλά και διαφορών στην κουλτούρα. Οι πηγές τόνισαν ότι δεν υπάρχει κάποια κίνηση της SMFG στα σκαριά, ενώ είναι επίσης αβέβαιο εάν η διοίκηση της Jefferies θα ήταν διατεθειμένη να πουλήσει σε χαμηλή αποτίμηση.

Στελέχη στην Ιαπωνία εκτιμούν ότι ανώτατα στελέχη και μεγάλοι μέτοχοι της Jefferies ενδέχεται να αναζητήσουν έξοδο στο μέλλον, και η SMFG θεωρείται ο πιθανότερος αγοραστής. Σημειώνεται ότι ο διευθύνων σύμβουλος Rich Handler, ο πρόεδρος Brian Friedman και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Joe Steinberg κατέχουν σημαντικά ποσοστά στη Jefferies.

Η Jefferies αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η SMFG δήλωσε ότι πρόκειται για σημαντικό συνεργάτη και απέφυγε να τοποθετηθεί επί «υποθετικών σεναρίων ή φημών».

Στον απόηχο της είδησης, η μετοχή της Jefferies σημειώνει άνοδο 7,48% στις προσυνεδριακές συνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, ενώ της SMFG έκλεισε με άνοδο 2,78% στη Ιαπωνία.



