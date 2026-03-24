Μέτοχος στην Ελληνικά Οινοποιεία ο Εμμανουήλ Καραλής

Την ένταξη του Εμμανουήλ Καραλή στο μετοχικό της σχήμα ανακοίνωσε η Ελληνικά Οινοποιεία. «Η παρουσία του ως νέου μετόχου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο όραμα και την πορεία της στον κλάδο της οινοποιίας» υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο βασικός μέτοχος της Ελληνικά Οινοποιεία Α.Ε., Ηλίας Γεωργιάδης, δήλωσε: «Καλωσορίζω τον Μανόλο στον όμιλό μας. Είναι ένας σπουδαίος αθλητής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος με ήθος και αξίες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεται κοντά μας».

«Η απόφασή του να είναι δίπλα μας και να συμμετέχει στο όραμά μας, μάς δίνει ένα ακόμη κίνητρο να συνεχίσουμε πιο δυναμικά ενισχύοντας το αποτύπωμα μας και αναδεικνύοντας το ελληνικό κρασί, στην πατρίδα μας και διεθνώς» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ένα ποσοστό περί το 10% της Ελληνικά Οινοποιεία βρίσκεται στα χέρια των αδελφών Αντετοκούνμπο, ενώ βασικοί πυλώνες του ομίλου είναι η ιστορική οινοποιία Μπουτάρη, η Ιόλη Πηγή, η Σεμέλη Οινοποιητική. Θυγατρική του ομίλου είναι και η Noctera Αμπελώνες που αφορά σε κοινοπραξία με την ΤΕΜΕΣ για την ανάπτυξη των αμπελώνων Navarino Vineyards.

Ποια είναι η Ελληνικά Οινοποιεία

Όπως έχει γράψει το insider.gr, η Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ ιδρύθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2020. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται στην παραγωγή και εμφιάλωση, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων (φασόν), κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών. Τον Απρίλιο του 2022 η Premia Properties ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης των εταιρειών Ι. Μπουτάρης & Υιός Α.Ε. και Ι. Μπουτάρης Υιός Εταιρεία Συμμετοχών & Επενδύσεων Α.Ε. μετά τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές.

Τον Μάρτιο του 2023 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έδωσε τα χέρια με την Premia Properties και τη Sterner Stenhus Greece για τη μεταβίβαση των ακινήτων, της επιχείρησης και του σήματος εμφιάλωσης και εμπορίας νερού Ιόλη. Με βάση τη συμφωνία, οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης νερού στο Μοσχοχώρι Φθιώτιδας μεταβιβάστηκαν στην κυριότητα της Premia Properties, ενώ η επιχείρηση και το σήμα Ιόλη μεταβιβάστηκαν στη νέα θυγατρική εταιρεία του ομίλου με την επωνυμία Ιόλη Πηγή Μονοπρόσωπη.

Το 2024 η Premia Properties προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ, με στόχο να αναπτύξουν περαιτέρω τους αμπελώνες Navarino Vineyards που βρίσκονται στην Costa Navarino στη Μεσσηνία και δη να δημιουργήσουν μέσω μιας νέας επένδυσης, ένα πρότυπο και σύγχρονο οινοποιείο. Στις 31 Οκτωβρίου 2024 ιδρύθηκε η εταιρεία Noctera Αμπελώνες ΑΕ, στην οποία η Ελληνικά Οινοποιεία συμμετέχει με ποσοστό 60% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, τα αδέλφια Γεωργιάδη έγιναν οι νέοι ιδιοκτήτες και της Σεμέλη Οινοποιητική, συμφερόντων της οικογένειας Σάλλα. Ειδικότερα, τα δύο εμπλεκόμενα μέρη υπέγραψαν τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Σεμέλη Οινοποιητική ΑΕ, με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής -συμπεριλαμβανομένου και μέρους αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων - να ανέρχεται σε 10,6 εκατ. ευρώ. Το deal ολοκληρώθηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Βάσει της συμφωνίας, η Premia απέκτησε κτήρια συνολικής επιφάνειας 6.850 τετραγωνικών μέτρων και δη το οινοποιείο στη Νεμέα Κορινθίας 5.512 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων αποθηκευτικών χώρων, 10 σουιτών με χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων 1.338 τμ, καθώς και αγροτεμάχια έκτασης 278 στρεμμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται αμπελώνες 232 στρεμμάτων στη Νεμέα και στην Αρκαδία.

«Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση της θέσης του ομίλου στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης συνεργειών σε επίπεδο παραγωγής, διανομής και εμπορικής παρουσίας», σημειώνεται στην οικονομική έκθεση του ομίλου. Όπως επίσης αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, τον Φεβρουάριο του 2025 ιδρύθηκε η εταιρεία Σκαλαρέα Κρήτη Μονοπρόσωπη ΑΕ ως 100% θυγατρική της Ελληνικά Οινοποιεία.