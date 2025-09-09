Ελληνικά Οινοποιεία: Οι στόχοι των αδελφών Γεωργιάδη για τους κλάδους κρασιού και νερού

Πού ποντάρει για την περαιτέρω ανάπτυξή του ο όμιλος Ελληνικά Οινοποιεία των Ελληνοσουηδών επιχειρηματιών. Οι πωλήσεις των 20 εκατ. ευρώ το 2024 και ο στόχος για 30 εκατ. ευρώ το 2025.

Η διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας και γεύσης, η επέκταση της παρουσίας του στην εγχώρια και διεθνή αγορά, καθώς και η διατήρηση του πελατολογίου του, αποτελούν το τριπλό στοίχημα των εταιρειών του ομίλου Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ.

Ο λόγος για τον όμιλο που έχουν ιδρύσει τα αδέλφια Ηλίας και Θωμάς Γεωργιάδης, επικεφαλής της Sterner Stenhus Greece και βασικοί μέτοχοι της Premia Properties ΑΕΕΑΠ, διεκδικώντας περίοπτη θέση στους κλάδους της οινοποιίας και της εμφιάλωσης νερού.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ένα ποσοστό περί το 10% της Ελληνικά Οινοποιεία βρίσκεται στα χέρια των αδελφών Αντετοκούνμπο, ενώ βασικοί πυλώνες του ομίλου είναι η ιστορική οινοποιία Μπουτάρη, η Ιόλη Πηγή, η Σεμέλη Οινοποιητική. Θυγατρική του ομίλου είναι και η Noctera Αμπελώνες που αφορά σε κοινοπραξία με την ΤΕΜΕΣ για την ανάπτυξη των αμπελώνων Navarino Vineyards.

Ξεπέρασε τα 20 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικά Οινοποιεία που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικά 24ωρα, στη χρήση 2024 ο όμιλος εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 20,47 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών ύψους 18,52 εκατ. ευρώ το 2023.

Να σημειωθεί ότι στη χρήση 2024 δεν περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες της Σεμέλη Οινοποιητική, καθώς η συμφωνία για την απόκτησή της έλαβε χώρα εντός του 2025.

Ομοίως, για το 2024, το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο ποσό των 7.783.822 ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους σε ποσοστό 38%, από 6.913.636 ευρώ και ποσοστό 37% στη χρήση 2023 αντίστοιχα. O όμιλος για το 2024 παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους 640.313 ευρώ έναντι κερδών προ φόρων ύψους 1.631.913 ευρώ στην αντίστοιχη προηγούμενη χρήση.

Τα κρίσιμα ορόσημα

Η Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ ιδρύθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2020.

Τον Απρίλιο του 2022 η Premia Properties ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης των εταιρειών Ι. Μπουτάρης & Υιός Α.Ε. και Ι. Μπουτάρης Υιός Εταιρεία Συμμετοχών & Επενδύσεων Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές τους. Το επιχειρηματικό σχέδιο σχεδιάστηκε με ορίζοντα πενταετίας και περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στο brand Boutari, στα εμπορικά σήματα, στις παραγωγικές εγκαταστάσεις, εκσυγχρονισμό συστημάτων και οργανωτικών δομών, καθώς και περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

Έναν περίπου χρόνο αργότερα και δη τον Μάρτιο του 2023 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έδωσε τα χέρια με την Premia Properties και τη Sterner Stenhus Greece για τη μεταβίβαση των ακινήτων, της επιχείρησης και του σήματος εμφιάλωσης και εμπορίας νερού Ιόλη. Με βάση τη συμφωνία, οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης νερού στο Μοσχοχώρι Φθιώτιδας μεταβιβάστηκαν στην κυριότητα της Premia Properties, ενώ η επιχείρηση και το σήμα Ιόλη μεταβιβάστηκαν στη νέα θυγατρική εταιρεία του ομίλου με την επωνυμία Ιόλη Πηγή Μονοπρόσωπη.

Το 2024 η Premia Properties προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ, με στόχο να αναπτύξουν περαιτέρω τους αμπελώνες Navarino Vineyards που βρίσκονται στην Costa Navarino στη Μεσσηνία και δη να δημιουργήσουν μέσω μιας νέας επένδυσης, ένα πρότυπο και σύγχρονο οινοποιείο. Στις 31 Οκτωβρίου 2024 ιδρύθηκε η εταιρεία Noctera Αμπελώνες ΑΕ, στην οποία η Ελληνικά Οινοποιεία συμμετέχει με ποσοστό 60% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται στην παραγωγή και εμφιάλωση, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων (φασόν), κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, τα αδέλφια Γεωργιάδη έγιναν οι νέοι ιδιοκτήτες και της Σεμέλη Οινοποιητική, συμφερόντων της οικογένειας Σάλλα. Ειδικότερα, τα δύο εμπλεκόμενα μέρη υπέγραψαν τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Σεμέλη Οινοποιητική ΑΕ, με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής -συμπεριλαμβανομένου και μέρους αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων - να ανέρχεται σε 10,6 εκατ. ευρώ. Το deal ολοκληρώθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Βάσει της συμφωνίας, η Premia απέκτησε κτήρια συνολικής επιφάνειας 6.850 τετραγωνικών μέτρων και δη το οινοποιείο στη Νεμέα Κορινθίας 5.512 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων αποθηκευτικών χώρων, 10 σουιτών με χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων 1.338 τμ, καθώς και αγροτεμάχια έκτασης 278 στρεμμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται αμπελώνες 232 στρεμμάτων στη Νεμέα και στην Αρκαδία. «Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση της θέσης του ομίλου στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης συνεργειών σε επίπεδο παραγωγής, διανομής και εμπορικής παρουσίας», σημειώνεται στην οικονομική έκθεση του ομίλου.

Όπως επίσης αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, τον Φεβρουάριο του 2025 ιδρύθηκε η εταιρεία Σκαλαρέα Κρήτη Μονοπρόσωπη ΑΕ ως 100% θυγατρική της Ελληνικά Οινοποιεία.

Τα επόμενα βήματα

«Στα επόμενα 2-3 χρόνια θα δείτε τη διαφορά της Ελληνικά Οινοποιεία», δήλωνε τον περασμένο Ιούλιο στους εκπροσώπους του Τύπου ο Ηλίας Γεωργιάδης, με αφορμή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Premia και αποκωδικοποιώντας ένα προς ένα τα βήματα της Ελληνικά Οινοποιεία στον δρόμο προς το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η Ελληνικά Οινοποιεία αναμένεται να κλείσει το 2025 με κύκλο εργασιών ύψους 30 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκηση θα είναι ικανοποιημένη εάν η κερδοφορία της εταιρείας αγγίξει το 10-15% εξαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων.

Αναφερόμενος στην Μπουτάρης έκανε λόγο για μια εταιρεία που χρειάζεται πολλή δουλειά, ενώ εφέτος εκτιμάται ότι θα κλείσει με τζίρο 15 εκατ. ευρώ από τζίρο 9 εκατ. ευρώ και ζημιές το 2022. Στα επίπεδα των 6,5 -7 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα κινηθούν εφέτος οι πωλήσεις της Σεμέλη Οινοποιητική, από τζίρο 5,8 εκατ. ευρώ που εμφάνιζε παλαιότερα, ενώ σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, κανονικά προχωρούν και οι επενδύσεις με την ΤΕΜΕΣ για το Navarino Vineyards.

Το ενδιαφέρον για την Τσάνταλης

Κι όμως, όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, παρά τις εξαγορές της Μπουτάρης και της Σεμέλη Οινοποιητική, αλλά και τη συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ για τους αμπελώνες Navarino Vineyards, η Ελληνικά Οινοποιεία δεν δείχνει να μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Τα αδέλφια Γεωργιάδη έχουν από καιρό εκφράσει το ενδιαφέρον τους και για την απόκτηση της ιστορικής οινοποιίας Τσάνταλης που κατέθεσε αίτηση πτώχευσης το περασμένο καλοκαίρι.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Γεωργιάδης, το ενδιαφέρον για την Τσάνταλης παραμένει ζωηρό, δηλώνοντας πως έκανε κρούση στις τράπεζες προκειμένου να «στηριχθούν και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις». Μάλιστα, όπως ανέφερε ο ίδιος, παρόλο που περιμένει την απόφαση πτώχευσης για την Τσάνταλης, δεν απέκλεισε και μια ακόμη εξαγορά, ενώ δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του και για το τσίπουρο.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η κατάθεση αίτησης πτώχευσης της Τσάνταλης συζητήθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης τον Ιανουάριο του 2025.