easyJet: Υπερελαφριά καθίσματα νέας γενιάς για ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας

Η easyJet ανακοινώνει σήμερα μια παραγγελία για ολοκαίνουργια, ελαφρύτερα καθίσματα, τα οποία αναμένεται να είναι πάνω από 20% ελαφρύτερα από αυτά που χρησιμοποιούνται σήμερα, προσφέροντας παράλληλα έως και δύο ίντσες επιπλέον χώρο για τα πόδια στους επιβάτες.

Τα καθίσματα οικονομικής θέσης νέας γενιάς Kestrel, από τον βρετανικό κατασκευαστή Mirus Aircraft Seating, θα τοποθετηθούν στον μελλοντικό στόλο Airbus A320neo και A321neo της easyJet. Η συμφωνία, η οποία καλύπτει μελλοντικές παραδόσεις αεροσκαφών από το 2028, σηματοδοτεί ακόμη ένα θετικό βήμα στη συνεχή στρατηγική της easyJet για μείωση των εκπομπών και της κατανάλωσης καυσίμου, με ταυτόχρονη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας.

Το Kestrel είναι το ελαφρύτερο κάθισμα στην κατηγορία του χάρη στην προηγμένη ελαφριά δομή του, η οποία θα οδηγήσει σε μείωση βάρους έως και 500 κιλά ανά αεροσκάφος για τα μεγαλύτερα μοντέλα του στόλου της easyJet - εκτιμάται ότι θα προσφέρει συνδυασμένη ετήσια εξοικονόμηση καυσίμου άνω των 12.936 τόνων, που αντιστοιχεί σε πάνω από 40.513 τόνους CO₂.

Σχεδιασμένο ειδικά για πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων, το κάθισμα Kestrel προσφέρει στον κλάδο κορυφαίο χώρο και άνεση για τους επιβάτες. Ο εργονομικός σχεδιασμός του επιτρέπει βελτιωμένο χώρο για τα πόδια χωρίς να αλλάζει το «seat pitch» (η απόσταση μεταξύ των σειρών καθισμάτων), ενώ η μοναδική προ-ανακλινόμενη (pre-reclined) δομή του ενισχύει την άνεση, εξασφαλίζοντας καλύτερη ελευθερία κίνησης για γόνατα και κνήμες.

Τα καθίσματα Kestrel έχουν επίσης σχεδιαστεί με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την απόδοση σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Ο μικρός αριθμός εξαρτημάτων και ο απλοποιημένος σχεδιασμός μειώνουν τις ανάγκες συντήρησης, ενώ η στιβαρή κατασκευή εξασφαλίζει μακροχρόνια ανθεκτικότητα σε λειτουργία. Στο τέλος του κύκλου ζωής του, το κάθισμα είναι περίπου 98% ανακυκλώσιμο, υποστηρίζοντας την κυκλικότητα και μειώνοντας τα απόβλητα.

Τα καθίσματα αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν στις εγκαταστάσεις MTEST της Mirus στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα δοκιμών του είδους του, γεγονός που μειώνει χρόνο, κόστος και εκπομπές άνθρακα, καθώς εξαλείφεται η ανάγκη μεταφοράς καθισμάτων για εξωτερική πιστοποίηση.

Ο David Morgan, Chief Operating Officer της easyJet, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα εισαγάγουμε το κάθισμα Mirus Kestrel στον μελλοντικό μας στόλο. Αυτή η επένδυση υποστηρίζει τη συνεχή μας εστίαση στο να κάνουμε τις λειτουργίες μας όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές, αξιοποιώντας μικρές, σταδιακές βελτιώσεις που οδηγούν σε ουσιαστικές μειώσεις στην κατανάλωση καυσίμου και στις εκπομπές CO₂. Πέρα από τα οφέλη βιωσιμότητας, ο επιπλέον χώρος για τα πόδια και η αυξημένη άνεση που θα προσφέρουν αυτά τα καθίσματα θα βελτιώσουν επίσης την εμπειρία εν πτήσει για τους πελάτες μας - κάτι που ξέρουμε ότι θα τους αρέσει».

Ο Ben McGuire, Chief Executive Officer της Mirus, δήλωσε: «Η Mirus είναι εξαιρετικά υπερήφανη που η easyJet, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου και ένας από τους κορυφαίους αερομεταφορείς παγκοσμίως, μας εμπιστεύτηκε για κάτι που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αναθέσεις καθισμάτων για έναν και μόνο τύπο αεροσκάφους που έχουν γίνει ποτέ. Αυτή η ιστορική συμφωνία σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για τη Mirus και αντανακλά τη κοινή μας δέσμευση να αναβαθμίσουμε την εμπειρία και την άνεση των επιβατών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουμε βιωσιμότητα και σημαντική εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους μέσω μειωμένης κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂».

Παράλληλα με την ανανέωση του στόλου, η easyJet συνεχίζει να επικεντρώνεται στη μείωση του βάρους των αεροσκαφών μέσω μιας σειράς πρακτικών πρωτοβουλιών με επίκεντρο τη μηχανική – έχοντας πρόσφατα εφαρμόσει ένα πρωτοποριακό σύστημα βαφής χαμηλότερου βάρους, το οποίο υιοθετείται σταδιακά σε όλο τον στόλο, και καταργώντας τα βαριά εγχειρίδια πτήσης μέσω της πλήρους ψηφιοποίησής τους. Εξετάζοντας σχολαστικά κάθε στοιχείο του αεροσκάφους και της λειτουργίας του, η easyJet επιτυγχάνει σταδιακές εξοικονομήσεις βάρους που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές, οδηγώντας σε ουσιαστική αλλαγή.

Μεγιστοποίηση αποδοτικότητας για μείωση του επιχειρησιακού αποτυπώματος

Η αναβάθμιση των καθισμάτων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος πρωτοβουλιών που εφαρμόζει η easyJet για να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα και να συνδυάσει πολλά μικρά οφέλη σε ευρύτερη μείωση εκπομπών. Αυτές οι τεχνικές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Επέκταση στόλου NEO: Κρίσιμο στοιχείο της στρατηγικής της easyJet βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα είναι η συνεχής ανανέωση του στόλου της με αεροσκάφη τελευταίας γενιάς. Η εταιρεία αποσύρει σταδιακά τα παλαιότερα αεροσκάφη της (A319 & A320ceo) και τα αντικαθιστά με νεότερα, υψηλής απόδοσης μοντέλα της οικογένειας NEO (A320neo και A321neo). Πάνω από το ένα τέταρτο του στόλου αποτελείται ήδη από αυτά τα νέα αεροσκάφη, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές και την κατανάλωση καυσίμου. Τα NEO προσφέρουν τουλάχιστον 13% μεγαλύτερη αποδοτικότητα και μειώνουν τον θόρυβο κατά 50%.

Αναβαθμίσεις sharklets: Η easyJet αναβαθμίζει τον στόλο A320ceo με προηγμένα sharklets έως το καλοκαίρι του 2026, μια σημαντική μεσοπρόθεσμη λύση σε συνεργασία με την Airbus. Τα sharklets είναι συσκευές τύπου winglet που τοποθετούνται στα άκρα των πτερύγων και μειώνουν σημαντικά την οπισθέλκουσα αποδυναμώνοντας τους στροβιλισμούς των ακροπτερυγίων, οδηγώντας σε ετήσια εξοικονόμηση περίπου 308 τόνων καυσίμου και 970 τόνων CO₂ ανά αεροσκάφος, προσφέροντας άμεσες και μετρήσιμες μειώσεις σε όλο τον στόλο.

Βελτιστοποίηση Taxi Management: Συνδυάζει το Single Engine Taxiing, που μειώνει καύσιμο και εκπομπές άνθρακα κατά τις κινήσεις στο έδαφος, με υπολογισμούς χρόνου τροχοδρόμησης βασισμένους σε δεδομένα, ώστε να φορτώνεται μόνο το καύσιμο που απαιτείται για την τροχοδρόμηση, μειώνοντας περιττό βάρος, κόστος και εκπομπές.

Ελαφρύτερα συστήματα βαφής: Το 2025, η easyJet ανακοίνωσε την υιοθέτηση νέου συστήματος βαφής χαμηλότερου βάρους, που αναμένεται να επιτύχει εξοικονόμηση 1.296 τόνων καυσίμου και μείωση CO₂ κατά 4.095 τόνους, όταν εφαρμοστεί πλήρως σε όλο τον στόλο έως το 2030. Η easyJet είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία που δοκιμάζει αυτή τη λύση βαφής, που αναπτύχθηκε από τη Mankiewicz Aviation Coatings.

Μείωση χρήσης APU: Όλες οι θέσεις επαφής (contact stands) στο αεροδρόμιο Milan Malpensa έχουν εξοπλιστεί με μονάδες Pre-Conditioned Air, συνολικά 16. Οι μονάδες αυτές επιτρέπουν στους πιλότους να απενεργοποιούν το APU για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου παραμονής (turnaround), ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση: κατά μέσο όρο 2 κιλά καυσίμου και 6 κιλά CO₂ ανά λεπτό.

FANS-C: Επένδυση στο λογισμικό πλοήγησης FANS C που αναπτύχθηκε από την Airbus για τον στόλο A320neo και A321neo, επιτρέποντας σε αεροσκάφη και έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας να μοιράζονται ακριβή δεδομένα τροχιάς πτήσης σε πραγματικό χρόνο. Αυτό βελτιώνει τον σχεδιασμό διαδρομών και την επικοινωνία, βοηθώντας στη μείωση συμφόρησης, κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών και καθυστερήσεων, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα πιο ακριβείς και έγκαιρες λειτουργίες καθώς ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος γίνεται ολοένα πιο «φορτωμένος».

Αναβαθμίσεις SpaceFlex: Από το 2026, η easyJet αναβαθμίζει ορισμένα A320ceo 180 θέσεων με διαρρυθμίσεις οπίσθιας κουζίνας και τουαλετών SpaceFlex, μια ιδιαίτερα αποδοτική ως προς τον χώρο λύση καμπίνας που αναπτύχθηκε από την Airbus. Το SpaceFlex διευκολύνει την εγκατάσταση μίας επιπλέον σειράς καθισμάτων σε κάθε αεροσκάφος, συμβάλλοντας περαιτέρω στη μείωση της έντασης άνθρακα ανά επιβάτη, χωρίς απώλεια άνεσης.