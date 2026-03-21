Η OpenAI διπλασιάζει σχεδόν το προσωπικό της

Η OpenAI σχεδιάζει να διπλασιάσει σχεδόν το προσωπικό της μέχρι το τέλος του έτους, καθώς επιταχύνει τις προσπάθειές της να προωθήσει τις πωλήσεις σε επιχειρήσεις και να κερδίσει έδαφος έναντι της ανταγωνίστριας Anthropic.

Ειδικότερα, η startup που αποτιμάται στα 730 δισ. δολάρια στοχεύει να αυξήσει τους εργαζόμενούς της σε 8.000 από περίπου 4.500 σήμερα, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT.

Οι νέες προσλήψεις θα είναι κυρίως στην ανάπτυξη προϊόντων, μηχανική, έρευνα, και πωλήσεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ειδικούς που θα βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν καλύτερα τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Παράλληλα, η εταιρεία υπέγραψε νέα σύμβαση μίσθωσης για γραφεία στο Σαν Φρανσίσκο, αυξάνοντας την παρουσία της στην πόλη σε πάνω από 1 εκατομμύριο τετραγωνικά.

Η εκστρατεία προσλήψεων αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής αναδιάρθρωσης του ομίλου τεχνητής νοημοσύνης, καθώς επιδιώκει να ανακόψει τη δυναμική της Anthropic με τους επιχειρηματικούς πελάτες και να αποκρούσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Google.

Οι επιχειρήσεις που αγοράζουν τεχνητή νοημοσύνη για πρώτη φορά επιλέγουν την Anthropic με ρυθμό τριπλάσιο από αυτόν της OpenAI, σύμφωνα με στοιχεία της νεοφυούς εταιρείας πληρωμών Ramp, μια αντιστροφή τάσης σε σχέση με πέρυσι.

