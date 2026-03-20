Aktor: Αποχωρεί από Επικεφαλής Στρατηγικής και Επενδυτικών Σχέσεων, ο Λουκάς Καραλής

Για την αποχώρηση του Λουκά Καραλή από τη θέση του Επικεφαλής Στρατηγικής και Επενδυτικών Σχέσεων ενημέρωσε η Aktor.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή ο «Όμιλoς AKTOR») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με άρθρο 4 του Κανονισμού του Χ.Α. και το σχετικό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, για την αποχώρηση από τον Όμιλο AΚTOR του Επικεφαλής Στρατηγικής και Επενδυτικών Σχέσεων κ. Λουκά Καραλή, κατόπιν της ολοκλήρωσης της νέας οργανωτικής δομής της Εταιρείας, όπως αυτή αποτυπώνεται στον αναθεωρημένο Κανονισμό Λειτουργίας της.