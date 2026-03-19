«Ταύρος» για ΕΤΕ η Jefferies - Αυξάνει στα 17 ευρώ την τιμή στόχο

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την Εθνική Τράπεζα προχώρησε η Jefferies, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 17 ευρώ από 15,50 ευρώ, ενώ διατηρεί τη θετική επενδυτική στάση (buy). Στο επίκεντρο της ανάλυσης τίθεται πλέον η αυξημένη δυνατότητα επιστροφών κεφαλαίου προς τους μετόχους.

Η επενδυτική υπόθεση, όπως αποτυπώνεται από τον οίκο, ενσωματώνει βασικό περιθώριο ανόδου 32%, με το πιο αισιόδοξο σενάριο να φθάνει το 43%.

Καθοριστικό στοιχείο αποτελεί η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, η οποία δημιουργεί περιθώριο για πιο γενναιόδωρες διανομές. Ο δείκτης διανομής κερδών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σταδιακά στο 75% έως το 2028, από περίπου 60% το 2025. Σε απόλυτα μεγέθη, οι συνολικές επιστροφές προς τους μετόχους υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσουν τα 3 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 25% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας, οδηγώντας σε απόδοση κοντά στο 9%.

Η κεφαλαιακή επάρκεια παραμένει άνετη, με τον δείκτη CET1 να κινείται πέριξ του 16%, δηλαδή περίπου 200 μονάδες βάσης υψηλότερα από τον στόχο, διατηρώντας ευελιξία για επιπλέον κινήσεις κεφαλαιακής αξιοποίησης. Στο μέτωπο της κερδοφορίας, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συγκρατημένη άνοδο των καθαρών εσόδων από τόκους το 2026 και πιο έντονη επιτάχυνση τα επόμενα έτη, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης γύρω στο 7% έως το 2028. Η πορεία αυτή συνδέεται με την πιστωτική επέκταση και τη βελτίωση της δομής χρηματοδότησης.

Παράλληλα, η ποιότητα του ενεργητικού εξακολουθεί να κινείται σε ισχυρά επίπεδα, με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο 2,4% και το κόστος κινδύνου χαμηλό, ενώ και η λειτουργική αποδοτικότητα διατηρείται ανθεκτική.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E στο 7x για το 2028 και σε 1,1 σε όρους P/TBV. Κατά τη Jefferies, τα επίπεδα αυτά δεν αντανακλούν πλήρως ούτε τη δυναμική των μελλοντικών διανομών ούτε τη συνολική ποιότητα του ισολογισμού, με την επενδυτική αφήγηση να μετατοπίζεται προς ένα μοντέλο υψηλών και διατηρήσιμων αποδόσεων.

