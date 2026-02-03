Προ των πυλών η ολοκλήρωση της εξαγοράς του κτήματος Καμπά στην Αττική από τη Reds – Ελλάκτωρ. Προχωρά η ωρίμανση διαδικασιών για το «φιλέτο» στο Ηράκλειο Κρήτης. Που βρίσκονται οι διαδικασίες στα δύο projects, ποιες χρήσεις προβλέπονται. Επαφές για πώληση μεριδίου στον Πύργο Πειραιά. Στην γραμμή εκκίνησης το logistics center στη Θεσσαλονίκη.

Προ των πυλών φαίνεται να είναι, όπως τουλάχιστον αναφέρουν πληροφορίες της αγοράς, η ολοκλήρωση άλλης μια κίνησης – συναλλαγής από την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Dimand, η οποία, παράλληλα, ωριμάζει τις διαδικασίες και για σημαντικά projects που σχεδιάζει.

Όπως αναφέρουν, λοιπόν, πληροφορίες, μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξαγορά του κτήματος Καμπά στην Αττική από τη Dimand, που θυμίζουμε ότι αποτελεί μέρος ευρύτερου deal με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ παράλληλα η εισηγμένη προχωρά τις μελέτες για την ωρίμανση του ακινήτου στις Γούρνες Ηρακλείου (Κρήτης).

Όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, τα δύο αυτά projects αφορούν σε κάποια από τα σημαντικότερα έργα που έχει σε εξέλιξη ο όμιλος, υπό τον Δ. Ανδριόπουλο, με τη συνολική Ακαθάριστη Αξία Ανάπτυξης (Gross Development Value – GDV) να εκτιμάται στα 800 εκατ. ευρώ.

Οι Γούρνες Ηρακλείου (Κρήτης) και το ακίνητο Καμπά

Ξεκινώντας από το project στην Κρήτη, που βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο, η εταιρεία ωριμάζει τις διαδικασίες για την αξιοποίηση του παραθαλάσσιου ακίνητο 346 στρ. στις Γούρνες το οποίο και «πέρασε» στο χαρτοφυλάκιό της τον περασμένο Σεπτέμβριο. Στην παρούσα φάση εκπονούνται όλες οι απαραίτητες μελέτες για την έκδοση της αναγκαίας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) και το νέο master plan, ενώ διεξάγονται εμπορικές διαπραγματεύσεις με πιθανούς μισθωτές ή αγοραστές. Υπενθυμίζεται ότι το ακίνητο της Κρήτης διαθέτει παραλιακό μέτωπο μήκους 600 μέτρων και δυνατότητα για ποικίλες χρήσεις όπως τουρισμός, εμπόριο, γραφεία, χώροι πολιτισμού κ.ά. Η αξιοποίησή του θα πραγματοποιηθεί με βάση Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΔΑ). Προφανώς, υπενθυμίζεται ότι υπάρχει πρόβλεψη και για λειτουργία καζίνο εντός της έκτασης.

Όσον αφορά το κτήμα Καμπά των 319 στρεμμάτων στην Παλλήνη, όπως αναφέραμε και στην αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες θα μεταβιβαστεί στη Dimand από τη Reds (Ελλάκτωρ) εντός του μήνα, στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας. Δεδομένου ότι για να ολοκληρωθεί η πολεοδομική και επενδυτική ωρίμανση του απαιτήθηκαν σχεδόν 30 χρόνια, είναι ένα θέμα η ταχύτητα με την οποία θα «τρέξουν» οι διαδικασίες για την ανάπτυξή του. Σημειώνεται ότι η Πολεοδομική Μελέτη της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του Καμπά εγκρίθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το 2021. Προβλέπεται μέγιστη δόμηση είναι 90 χιλ. τ.μ., ενώ περί τα 157 στρέμματα, θα αποτελέσει εισφορά σε γη στον Δήμο Παλλήνης για κοινόχρηστη δημόσια χρήση. Να σημειωθεί ότι οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, διοίκηση, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης και εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, χώροι συνάθροισης κοινού, μουσείο οίνου και αρχαιολογικών ευρημάτων και τουριστικά καταλύματα μέχρι 40 κλίνες.

Προχωρά και το logistics Center στη Θεσσαλονίκη

Αναφορικά με ένα άλλο project, αυτή τη φορά στη Β. Ελλάδα, σε φάση εκκίνησης εισέρχεται και η ανάπτυξη σύγχρονου logistics center στη Θεσσαλονίκη, στο πρώην ακίνητο της Βαλκάν Έξπορτ, έκτασης 355.000 τ.μ., το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 23 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης και 16 χιλιομέτρων από το λιμάνι.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις και θα προσφέρει συνολική επιφάνεια 120.000 τ.μ., με την πρώτη φάση (κέντρο αποθήκευσης και διανομής περίπου 56.800 τ.μ.) να έχει εξασφαλίσει οικοδομική άδεια.

Το Μινιόν και ο Πύργος Πειραιά

Υπενθυμίζεται ότι η Dimand πρόσφατα συμμετείχε σε μια σημαντική συναλλαγή, καθώς πούλησε στην Alpha Bank με αποτίμηση στα 61 εκατ. ευρώ το μεγαλύτερο τμήμα του ακινήτου το οποίο στο παρελθόν στέγαζε το πολυκατάστημα Μινιόν στην περιοχή της Ομόνοιας.

Επίσης, προς πώληση είναι και η συμμετοχή σε μια άλλη εμβληματική επένδυση, στον Πειραιά. Η εισηγμένη φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον όμιλο Yoda του επιχειρηματία Γιάννη Παπαλέκα, για την πώληση του μεριδίου της στον Πύργο του Πειραιά. Στην Piraeus Tower ΑΕ συμμετείχε με 30% η Prodea ΑΕΕΑΠ (η οποία πούλησε το μερίδιό της στον Yoda) και με 70% η Cante Holdings, κοινός επενδυτικός φορέας της Dimand (65%) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - EBRD (35%).