Η Κομισιόν επενδύει πάνω από 103 εκατ. ευρώ σε έργα για το περιβάλλον και το κλίμα

Τα έργα θα ενισχύσουν την οικονομική σταθερότητα, τα συστήματα τροφίμων, και τα περιβαλλοντικά οικοσυστήματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει πάνω από 103 εκατ. ευρώ σε επτά στρατηγικά έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη, με χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE. Τα έργα αυτά θα αυξήσουν την ευημερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), καθώς θα ενισχύσουν την οικονομική σταθερότητα, τα συστήματα τροφίμων, και τα περιβαλλοντικά οικοσυστήματα, βελτιώνοντας παράλληλα τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής σε ολόκληρη την ήπειρο. Τα επιλεγμένα έργα βρίσκονται στη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και την Ισπανία.

Το ελληνικού ενδιαφέροντος έργο αφορά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική στην Ελλάδα (LIFE SIP GR Blue). Η εκτεταμένη ακτογραμμή και τα πολυάριθμα νησιά της χώρας θα επωφεληθούν από την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τη θαλάσσια στρατηγική και από την εναρμόνιση με τον κανονισμό για την αποκατάσταση της φύσης. Η ομάδα του έργου θα αναλάβει και θα παρακολουθεί στοχευμένες δράσεις για τη βιοποικιλότητα, την αλιεία, τη ρύπανση, τα θαλάσσια απορρίμματα, και τον υποθαλάσσιο θόρυβο, ενώ παράλληλα θα τρέχει εθνικές εκστρατείες ενημέρωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και του συντονισμού, με σκοπό τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα. Μπορείτε να δείτε τη σύνοψη του έργου εδώ.

Στηρίζοντας και επιταχύνοντας την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα, τα έργα εστιάζουν κυρίως στην ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και την ανθεκτικότητα των υδάτων, στην αποκατάσταση της φύσης, στην κυκλική οικονομία, και στη βιώσιμη χρήση της γης. Επίσης, αναμένεται να κινητοποιήσουν πρόσθετες εθνικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη Δράση για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, δήλωσε σχετικά: «Η αδράνεια έχει κόστος που γίνεται ολοένα και υψηλότερο. Η επένδυση στο κλίμα δεν μπορεί να είναι προαιρετική — είναι αναγκαία για την οικονομία μας, την ασφάλειά μας, και την ανεξαρτησία μας. Η επιχειρηματική σκοπιμότητα για την επιτάχυνση της καθαρής μετάβασης είναι σαφής. Αυτά τα στρατηγικά έργα LIFE είναι επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μας για το κλίμα.»

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Γιέσικα Ρούσβαλ, δήλωσε σχετικά: «Τα μακροπρόθεσμα στρατηγικά έργα LIFE είναι αναγκαία για μια ασφαλή και βιώσιμη Ευρώπη. Οι επενδύσεις που ανακοινώνουμε σήμερα ενισχύουν τις φυσικές υποδομές της Ευρώπης, που συνιστούν τα θεμέλια της οικονομικής ασφάλειας, ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητάς μας».