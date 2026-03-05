Τράπεζα Κύπρου: Κεφαλαιακό μαξιλάρι, ισχυρές άμυνες και «βροχή» μερισμάτων

Θετικές εκπλήξεις επιφύλασσε για την αγορά η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου, μέσω της διαρκούς υψηλότερης επιβράβευσης των μετόχων. Αφότου διένυσε μέσα σε διάστημα μόλις τριών ετών μια απόσταση από το 12% στο 70% της επιστροφής των κερδών προς τους μετόχους της, η Κύπρου καθοδηγεί πλέον για τριψήφιο ποσοστό από το 2027.

Θετικές εκπλήξεις επιφύλασσε για την αγορά η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου, μέσω μιας πολιτικής ολοένα υψηλότερων διανομών προς τους μετόχους. Αφότου διένυσε μέσα σε διάστημα μόλις τριών ετών μια απόσταση από το 12% στο 70% της επιστροφής των κερδών προς τους μετόχους της, η Κύπρου καθοδηγεί πλέον για τριψήφιο ποσοστό από το 2027.

Το payout της τράπεζας διατηρείται σε υψηλά βιώσιμα επίπεδα, ήτοι στο 70%, με την τράπεζα να προκρίνει ειδικές διανομές από ανάλωση πλεονάζοντος κεφαλαίου φέρνοντας έτσι το συνολικό payout στο 90% για φέτος και στο 100% την επόμενη διετία. Με αφετηρία το 70%, η τράπεζα θα προχωρήσει σε προσαύξηση κατά 20% από την ανάλωση πλεονάζοντος κεφαλαίου άνω του στόχου CET1 το 2026, ενώ για τα κέρδη 2027 - 2028 η ανάλωση κεφαλαίου θα αυξηθεί σε 30% ετησίως.

Παράλληλα, ο CET1 θα υποχωρήσει από το 21% στα τέλη χρήσης 2025, σε επίπεδα της τάξης του 19%, εφόσον δεν μεσολαβήσουν σημαντικές εξαγορές. Με δεδομένο ότι η διοίκηση έθεσε ως πήχη τη διατήρηση εσωτερικού στόχου για CET1 15%, μετά το 2028, παραμένει ανοιχτό η πολιτική ανταμοιβών να αναθεωρηθεί ανοδικά εντός της τρέχουσας διετίας. Με βάση τον δείκτη CET1, η Κύπρου θα διαθέτει κεφαλαιακό πλεόνασμα 600 μονάδων βάσης, ή 625 εκατ. ευρώ, ενώ αν ανοίξει το όριο προς το 12,2% με βάση την ελάχιστη συνολική κεφαλαιακή απαίτηση (OCR) προκύπτει capital buffer περίπου 880 μονάδων βάσης.

Μικρές εξαγορές (υπό όρους), προτεραιότητα οι χρηματικές διανομές

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, κ. Πανίκος Νικολάου, ανέφερε κατά την ενημέρωση δημοσιογράφων ότι το κεφαλαιακό απόθεμα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για στοχευμένες, μικρής κλίμακας, εξαγορές στους τομείς των ασφαλειών, του asset management και του fintech, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των μη επιτοκιακών εσόδων, εφόσον ανακύψουν ευκαιρίες που να πληρούν τα κριτήρια της τράπεζας. Έσπευσε ωστόσο να διευκρινίσει ότι προτεραιότητα παραμένουν η οργανική ανάπτυξη και η επιβράβευση των μετόχων, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε κίνηση εξαγοράς δεν θα γίνει εις βάρος της πολιτικής διανομών.

Οι διανομές θα λάβουν εξ ολοκλήρου τη μορφή μετρητών τόσο για φέτος, όσο και για τα επόμενα χρόνια. Οι σωρευτικές διανομές κατά την περίοδο 2026 - 2028, συμπεριλαμβανομένων των 208 εκατ. ευρώ που θα καταβληθούν τον Ιούνιο του 2026 από τα κέρδη χρήσης 2025, θα ξεπεράσουν το 30% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης της τράπεζας, ήτοι πάνω από 1,2 δισ. ευρώ, με το υπόλοιπο πλεονάζον κεφάλαιο κατά το 2028 να κυμαίνεται στο 10% - 15% περίπου. Επιπλέον, με βάση τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης της μετοχής και τις προβλεπόμενες διανομές, η μερισματική απόδοση εκτιμάται περίπου στο 10,7% για το 2026 και στο 12,3% για το 2027.

Το μέρισμα αναμένεται να προσεγγίσει τα 1,05 ευρώ ανά μετοχή έως το 2028, επίπεδο που, σε συνδυασμό με το υψηλό διατηρήσιμο ROTE και το χαμηλό risk profile, θα μπορούσε να στηρίξει αποτίμηση άνω των 11 ευρώ.

Η διοίκηση δεν κρίνει αναγκαία την κινητοποίηση δυνάμεων προς την επαναγορά ιδίων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η μετοχή διαπραγματεύεται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα έναντι της ενσώματης λογιστικής αξίας (κοντά στο 1,4x) καθιστώντας μη αποδοτικό το buyback, προς την ενίσχυση των EPS. Την ίδια στιγμή, στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας παραμένουν «παγωμένα» τα ρωσικά κεφάλαια, τα οποία βρέθηκαν άθελα τους με μετοχές Κύπρου, όταν τμήμα των υψηλών του καταθέσεων «κουρεύτηκε» στο bail - in του 2014, με φόντο την απορρόφηση της Λαϊκής. Με την αγορά και ακύρωση μετοχών, το ποσοστό αυτών θα αυξηθεί και ειδικά της Lamesa, «τσαλακώνοντας» το προφίλ της τράπεζας.

«Χαμηλά η μπάλα» στα δάνεια...

Η διοίκηση της τράπεζας καθοδηγεί επίσης για ROTE σε «mid- teens» από «high - teens» που έκλεισε το 2025 - στο 18,6% το 2025 και στο 26,4% για 15% CET1. Εκτίμηση που δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αναβαθμίσεις, καθώς είχε σε μεγάλο βαθμό ενσωματωθεί στο consensus. Παράλληλα, αναμένει οργανική παραγωγή κεφαλαίου της τάξεως των 350 - 400 μονάδων βάσης ετησίως, με περίπου 3% αύξηση των σταθμισμένων σε κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWAs).

Το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων της τράπεζας αναμένεται να ενισχύεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 4%, από τα 10,87 δισ. ευρώ στα τέλη του 2025. Το διεθνές χαρτοφυλάκιο θα αυξηθεί με ηπιότερη ένταση από ότι τα προηγούμενα χρόνια, ήτοι κατά 200 εκατ. ετησίως μέχρι τα τέλη του 2028, φτάνοντας περίπου στα 2 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί πως από τα τέλη 2024 έχει ενισχυθεί κατά 395 εκατ. ευρώ φτάνοντας στα 1,36 δισ. ευρώ το 2025. Η προσέγγιση της τράπεζας θα παραμείνει αρκετά επιλεκτική και συνετή, στοχεύοντας κυρίως σε δάνεια προς εταιρείες με ισχυρούς και «υγιείς» ισολογισμούς των κλάδων ναυτιλίας, υποδομών, τουρισμού, μεταφορών, τεχνολογίας και ενέργειας. Ως προς τα syndicated αναμένεται περιορισμένη συμμετοχή (από τα 0,3 δισ. στα 0,4 δισ. στα τέλη του 2028, κυρίως σε αγορές των ΗΠΑ και της ΕΕ, με έμφαση σε συναλλαγές υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Η διοίκηση επανέλαβε το μήνυμα πως δεν προτίθεται να «θυσιάσει» τα spreads στο βωμό μιας υψηλότερης πιστωτικής επέκτασης.

... και «υψηλές άμυνες» σε δυνητικά σοκ

Ο CEO της Τράπεζας Κύπρου έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη στιβαρότητα του ισολογισμού της τράπεζας και στην ανθεκτικότητα της διαφοροποιημένης κυπριακής οικονομίας. Η Τράπεζα Κύπρου μπορεί να απορροφήσει με άνεση δυνητικούς «κραδασμούς» μέσω της λειτουργικής κερδοφορίας.

Ενδεικτικό είναι πως η λειτουργική κερδοφορία έχει αυξηθεί σε επίπεδα που πλέον καλύπτει πολλαπλάσια το κόστος πιστωτικού κινδύνου, από μόλις 1,3 φορές την περίοδο 2019 - 2021, σε 5,1 φορές το 2022 - 2024 και 9,7 φορές το 2025. Με λειτουργικά κέρδη 612 εκατ. ευρώ έναντι προβλέψεων 63 εκατ. ευρώ, η τράπεζα εμφανίζει σημαντικό περιθώριο απορρόφησης πιθανής επιδείνωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν το κόστος κινδύνου αυξηθεί αισθητά, η υφιστάμενη κερδοφορία μπορεί να το καλύψει χωρίς να διαταραχθεί ουσιαστικά η συνολική επίδοση.

Φθηνή καταθετική βάση, διαφοροποίηση μέσω προμηθειών

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της τράπεζας αποτελεί η φθηνή καταθετική βάση, η οποία θα παραμείνει σε επίπεδα πέριξ αυτών του 2025 (22,2 δισ. ευρώ). Το κόστος καταθέσεων αναμένεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερό το 2026 και να «τσιμπήσει» προς τις 30 - 35 μονάδες βάσης στη συνέχεια. Σύμφωνα με τη διοίκηση, μια μεταβολή κατά 10 μονάδες βάσης στο κόστος καταθέσεων επιφέρει αυξομείωση κατά 22 εκατ. ευρώ στα επιτοκιακά έσοδα, τη στιγμή που το πλαίσιο ευαισθησίας θα κινηθεί κοντά στα 16 εκατ. ευρώ ανά 25 μονάδες βάσης μεταβολής στα επιτόκια.

Η τράπεζα σκοπεύει να διατηρήσει τη στρατηγική structural hedging και τα επόμενα χρόνια, ανανεώνοντας σταδιακά τις υφιστάμενες θέσεις μέσω rollover των swaps. Με διάρκεια νέων IRS στις καταθέσεις χωρίς συγκεκριμένη λήξη μεταξύ 4 και 6 ετών και λήξεις περίπου 800 εκατ. ευρώ ετησίως που θα επανεπενδύονται (στο 2,4% το 2026), η διοίκηση επιχειρεί να διατηρήσει ένα σταθερό επίπεδο αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου.

Όσον αφορά τις προμήθειες, η Κύπρου θα συνεχίζει να καλύπτει μέσω αυτών το 70% περίπου των λειτουργικών εξόδων της, επομένως παραμένει ένας άκρως διαφοροποιημένος χρηματοοικονομικός όμιλος. Τα μη επιτοκιακά έσοδα εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 4%, με τα επαναλαμβανόμενα να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, συμβάλλοντας σε ποσοστό άνω του 40% στη συνολική αύξηση των εσόδων.