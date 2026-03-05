Ο Καναδάς δεν αποκλείει τη συμμετοχή του στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

«Δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε κατηγορηματικά» τη συμμετοχή του στρατού του Καναδά, είπε έχοντας πλάι του τον Αυστραλό ομόλογό του Άντονι Αλμπανέζι στην Καμπέρα.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε σήμερα ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής συμμετοχής της χώρας του στον εντεινόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε κατηγορηματικά» τη συμμετοχή του στρατού του Καναδά, είπε έχοντας πλάι του τον Αυστραλό ομόλογό του Άντονι Αλμπανέζι στην Καμπέρα.

«Υποστηρίζουμε τους συμμάχους μας», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων. Από χτες, παρότρυνε «όλα τα μέρη» που εμπλέκονται στον πόλεμο να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τις ένοπλες συγκρούσεις.

«Ο Καναδάς επαναβεβαιώνει ότι το διεθνές δίκαιο έχει ισχύ για όλους τους αντιμαχόμενους», είπε ο κ. Κάρνεϊ. «Παροτρύνουμε όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τις ένοπλες συγκρούσεις», επέμεινε, προσθέτοντας ότι «ο Καναδάς καλεί να υπάρξει ταχεία αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών» και «είναι έτοιμος να προσφέρει βοήθεια για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».