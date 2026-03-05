Υποδομές: Έρχεται διαγωνισμός 72 εκατ. για κατασκευή φράγματος Αλμωπαίου ποταμού (Πέλλας)

Από το υπ. Υποδομών και Μεταφορών ξεκινάει προσπάθεια για την δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Φράγματος Π. Αλμωπαίου» με νέα δεδομένα. Το «ναυάγιο» του προηγούμενου διαγωνισμού από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω ΣΔΙΤ.

Η δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Φράγματος Π. Αλμωπαίου» στην Πέλλα, φαίνεται να βρίσκεται στα «σκαριά» από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Υπενθυμίζεται ότι προ 2ετίας «έτρεχε» διαγωνισμός για την υλοποίηση στην περιοχή «Ολοκληρωμένου Συστήματος Δικτύου Άρδευσης Αλμωπαίου» μέσω ΣΔΙΤ (το κόστος του έργου με ΦΠΑ ανέρχονταν σε 122,14 εκατ. ευρώ), από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ύδωρ 2.0» και με χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης (ένα από τα 6 έργα τότε σε Ξάνθη, Κρήτη, Πελοπόννησο, Θεσσαλία κ.α., που, όμως, τελικά απεντάχθηκαν από το RRF).

Όπως είχε αποκαλύψει το insider.gr τότε ο διαγωνισμός είχε «ναυαγήσει» ελλείψει ενδιαφέροντος καθώς δεν δόθηκαν προσφορές από τους τότε υποψήφιους «μνηστήρες» ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, METLEN – Μεσόγειος, ΘΑΛΗΣ – ΑΒΑΞ – Γκολιόπουλος και ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Intrakat (νυν AKTOR). Τώρα, προωθείται η κατασκευή υποδομής - φράγματος στον ποταμό Αλμωπαίο, με το project να έχει υπαχθεί στο υπ. Υποδομών και Μεταφορών, με την έγκριση των επικαιροποιημένων (από πέρυσι τον Ιούλιο) τευχών δημοπράτησης, συνολικού προϋπολογισμού 71.920.000 ευρώ (με ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 9%, απολογιστικά, αναθεώρηση και 24% Φ.Π.Α.).

Όπως σημειώνουν από το υπουργείο, κατά την προετοιμασία δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Φράγματος Π. Αλμωπαίου» διαπιστώθηκε η ανάγκη ανασύνταξης και επικαιροποίησης των εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης, κυρίως λόγω:

· υπαγωγής της αναθέτουσας αρχής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,

· αναπροσαρμογής του προϋπολογισμού του έργου, προκειμένου να αντικατασταθεί το κατ’ αποκοπήν άρθρο των Η/Μ εργασιών και υλικών φράγματος από αναλυτικό σύνολο επιμέρους άρθρων εργασιών και υλικών,

· προσθήκης κονδυλίου απολογιστικών εργασιών, κυρίως για την απόθεση των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών σε αδειοδοτημένους χώρους ΑΕΚΚ (αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών & κατεδαφίσεων).

Επίσης, είναι εφικτό, αν και είχε λήξει η αρχική περίοδος επιλεξιμότητας, να μεταφερθεί το έργο ως ανειλημμένη υποχρέωση σε αντίστοιχη παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027. Ως εκ τούτου, από το υπ. Υποδομών εγκρίθηκαν τα σχετικά τεύχη προϋπολογισμού, τεχνικών προδιαγραφών και δημοπράτησης και αναμένονται προσεχώς εξελίξεις.

Για την ιστορία, και όσον αφορά στο ΣΔΙΤ, το έργο του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Δικτύου Άρδευσης Αλμωπαίου» προορίζονταν να εξυπηρετήσει συνολικά εκτάσεις 120.440 στρεμμάτων που υπάγονται στους Δήμους Σκύδρας και Πέλλας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, και αφορούσε στην άρδευση της περιοχής και προβλέπεται να υλοποιηθεί με κλειστά αρδευτικά δίκτυα συνολικού μήκος 790 χλμ. Η κατασκευή του έργου αναμένονταν να συμβάλλει στην άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων στο βορειοδυτικό τμήμα της πεδιάδας Γιαννιτσών, με ταυτόχρονη ενίσχυση και ποιοτική βελτίωση της οικολογικής παροχής της Περιφερειακής Τάφρου Θεσσαλονίκης.