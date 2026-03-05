«Παράκαμψη Χαλκίδας - Ψαχνών» (ΜΕΤΚΑ): Στην «παράταση» λόγω προβλημάτων και η προαίρεση των 65 εκατ.

Προβλήματα με αρχαιολογίες και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις φέρνουν αλλαγή χρονοδιαγραμμάτων και για σημαντικά συμπληρωματικά τμήματα του οδικού έργου στην Εύβοια. Το «ξεχειλωμένο» χρονοδιάγραμμα του project και τα ερωτήματα για την πορεία του, χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

Τα προβλήματα, οι καθυστερήσεις και οι παθογένειες που συχνά ακολουθούν και επηρεάζουν τα δημόσια (και όχι μόνο) έργα μοιραίο ήταν να φέρουν «απόνερα» και στην προαίρεση που αφορά στο τμήμα 1 «Υψηλή γέφυρα Χαλκίδας Α/Κ Λαμψάκου», προϋπολογισμού 65.000.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.), του έργου «Παράκαμψη Χαλκίδας και παράκαμψη Ψαχνών» (συνολικά κοντά στα 200 εκατ.), αναδόχου «ΜΕΤΚΑ Α.Τ.Ε.», χωρίς ευθύνη του βραχίονα κατασκευών – υποδομών του ομίλου METLEN.

Ετσι και αλλιώς, βέβαια, συνολικά το χρονοδιάγραμμα του έργου έχει λάβει παράταση διάρκειας 18 μηνών με ορίζοντα ολοκλήρωσης εργασιών έως τις 2 Σεπτέμβριου 2028, εφόσον δεν προκύψει κάποια νέα τροποποίηση χρονοδιαγράμματος. Το αίτημα παράτασης, δίχως να αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, υπεβλήθη από την ΜΕΤΚΑ, και έγινε αποδεκτό από το υπουργείο, καθώς διαπιστώθηκε πλήθος προβλημάτων και καθυστερήσεων με παραδόσεις χώρων – απαλλοτριώσεις, δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ), περιβαλλοντικά ζητήματα κ.α. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από σχετικά έγγραφα του αναδόχου, που εστάλησαν στις αρμόδιες αρχές στα μέσα Οκτωβρίου 2024, «δεκαεννέα (19) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, μια σειρά από θέματα που είναι εκτός των υποχρεώσεων του Αναδόχου, έχουν οδηγήσει στην ολική ανατροπή του χρονικού και οικονομοτεχνικού προγραμματισμού του έργου, καθώς δεν έχει καταστεί εφικτό να ξεκινήσει καμία κατασκευαστική εργασία».

Πώς «κόλλησε» (και) η Προαίρεση 1: «Υψηλή γέφυρα Χαλκίδας Α/Κ Λαμψάκου»

Μαζί με την «μεγάλη παράταση», για το σύνολο του έργου, είχε δοθεί και επιπλέον χρόνος, έως στις 02 Μαρτίου 2026, για την άσκησης του δικαιώματος της προαίρεσης (από το δημόσιο) με τίτλο «Υψηλή γέφυρα Χαλκίδας Α/Κ Λαμψάκου», συνολικού μήκους 4 χλμ. περίπου, προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή παρήλθε χωρίς ενεργοποίηση του δικαιώματος της σύμβασης που μεταφέρεται κατά χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ήτοι έως τις 2 Μαρτίου 2027. Όπως σημειώνεται, «δεν είναι εφικτό η εν λόγω προαίρεση να ενεργοποιηθεί μέχρι την 02/03/2026, κυρίως λόγω εμπλοκής με την Αρχαιολογία στην περιοχή του Αγ. Στεφάνου, γεγονός που προκαλεί καθυστέρηση στην τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η τροποποίηση της ΜΠΕ βρίσκεται σε διαβούλευση από τις 19-03-2025 και επομένως προκαλείται καθυστέρηση τόσο στην ολοκλήρωση των μελετών της προαίρεσης 1, όσο και στην κήρυξη των απαλλοτριώσεων στην περιοχή της προαίρεσης». Ως εκ τούτου, με το έργο να έχει προβλήματα και γενικότερα εκτροχιαστεί, δόθηκε παράταση και στην εν λόγω προαίρεση και αναμένονται εξελίξεις.

Να αναφέρουμε ότι συνολικά για το έργο ως προαίρεση (σύνολο 85 εκατ.) περιλαμβάνονται τα τμήματα: α) το τμήμα πριν τη Νέα Λάμψακο, προς Χαλκίδα / Υψηλή Γέφυρα, δηλαδή το τμήμα «Α. Κ. Σχηματαρίου – Νέα Λάμψακος», μήκους 4,0 χλμ. περίπου, β) το τμήμα της παράκαμψης Ψαχνών και γ) το τμήμα της αρτηρίας σύνδεσης Βόρειας – Νότιας Εύβοιας που συνδέει τον ανισόπεδο κόμβο Λιανής Άμμου της παράκαμψης Χαλκίδας με το οδικό δίκτυο προς τη νότια Εύβοια.

Αρχικά, το έργο είχε βρει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Δημοπρατήθηκε το Φεβρουάριο του 2022, η σύμβαση υπεγράφη το Μάρτιο του 2023, ενώ η διάρκεια του έργου είχε οριστεί σε 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ωστόσο, πέρυσι (https://www.insider.gr/epiheiriseis/359236/parakampsi-halkidas-psahnon-…) ολοκληρώθηκε η μεταφορά στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027» (και στην Προτεραιότητα «Κατασκευή / Αναβάθμιση περιφερειακών τμημάτων αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ και συνδέσεων - Οδική ασφάλεια - ΕΤΠΑ»).

Στο αντικείμενο της προαίρεσης 1 περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή της οδού Παράκαμψης Χαλκίδας (αυτοκινητόδρομος με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση από το τέλος της Yψηλής Γέφυρας μέχρι τη Ν. Λάμψακο, περιλαμβανομένων και των εργασιών κυκλοφοριακών διαμορφώσεων στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας), με τα συνοδά της έργα (δευτερεύουσες οδοί, παράπλευρες οδοί, ο Α.Κ. Αγ. Μαρίνας και ο Α.Κ. Αγ. Στεφάνου). Περιλαμβάνονται επίσης και τα οποιαδήποτε έργα προστασίας του σώματος των οδικών έργων. Στο πλαίσιο των έργων του Α.Κ. Αγ. Στεφάνου προβλέπεται η κατασκευή γέφυρας τύπου fly-over μήκους 250μ. περίπου, οι διαδρομές διοχέτευσης της κυκλοφορίας προς το τοπικό δίκτυο αρτηριών της πόλης της Χαλκίδας, καθώς και το οδικό έργο προσπέλασης του παραλιακού μετώπου για την εξυπηρέτηση των προβλεπόμενων λειτουργιών υδατοδρομίου, ελλιμενισμού σκαφών, κλπ..

Ποιο είναι το συνολικό έργο «Παράκαμψη Χαλκίδας – Ψαχνών»

Συνολικά, το έργο «Παράκαμψη Χαλκίδας – Ψαχνών» φορά στην πλήρη μελέτη και κατασκευή της οδού «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών», συνολικού μήκους περί τα 28,0 χλμ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των εξής τμημάτων:

α) οδικό τμήμα «Ν. Λάμψακος – Ψαχνά» μήκους 17,0 χλμ. περίπου, με τα συνοδά του έργα (δευτερεύουσες και παράπλευρες οδοί, τεχνικά έργα-γέφυρες, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης υποστήριξης, αντιπλημμυρικά έργα, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κλπ) (κύριο τμήμα), το οποίο αποτελείται από:

- το οδικό τμήμα «Ν. Λάμψακο - Ν. Αρτάκη», μήκους 11 χλμ, τυπικής διατομής αυτοκινητόδρομου με δομικά διαμορφωμένη κεντρική νησίδα πλάτους 2,60 μ. μέχρι τη Χ.Θ. 4+960. Από τη Χ.Θ.4+960 έως τη Χ.Θ. 5+400 γίνεται προσαρμογή της παραπάνω διατομής σε τυπική διατομή δύο λωρίδων κυκλοφορίας «β2σ», η οποία και εφαρμόζεται για το σύνολο του υπολειπόμενου οδικού άξονα. Σε αυτό το τμήμα περιλαμβάνεται η κατασκευή: i) της σήραγγας Βαθροβουνίου, μήκους 500,00 μ περίπου, ii) των Ανισόπεδων Κόμβων (Α/Κ) Ν. Λάμψακου, Α/Κ Λιανής Άμμου, Α/Κ Δοκού 1, Α/Κ Δοκού 2, Α/Κ Χαραυγής και Α/Κ Ν. Αρτάκης,

- το οδικό τμήμα «Ν. Αρτάκη- Ψαχνά», μήκους 6 χλμ, κλειστού τύπου διατομής «β2σ» με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, το οποίο συνδέεται με την υπάρχουσα Ε.Ο. Χαλκίδας – Ψαχνών (Ε.Ο. 77) μέσω του υπό κατασκευή κυκλικού ισόπεδου κόμβου (I/K) Ψαχνών.

β) οδικό τμήμα «Υψηλή Γέφυρα - Νέα Λάμψακος» μήκους περίπου 4 χλμ, που αποτελεί τη σύνδεση του Α.Κ. Σχηματαρίου με τη Νέα Λάμψακο και αποτελεί τμήμα προαίρεσης. Στο έργο περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή της οδού (αυτοκινητόδρομος με 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση από το τέλος της Υψηλής Γέφυρας μέχρι τη Ν. Λάμψακο, περιλαμβανομένων και των εργασιών κυκλοφοριακών διαμορφώσεων στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας ώστε να εξυπηρετήσει 3 λωρίδες), με τα συνοδά της έργα (δευτερεύουσες οδοί, παράπλευρες οδοί, Α.Κ Αγ. Μαρίνας και Αγ.Στεφάνου) (Προαίρεση 1).

γ) οδικό τμήμα «Παράκαμψη Ψαχνών», αποτελεί συνέχεια του οδικού τμήματος «Ν. Λάμψακος – Ψαχνά» παρακάμπτοντας τους οικιστικούς ιστούς των Ψαχνών και της Καστέλλας, προς Β. Εύβοια. Η αρτηρία, μήκους περίπου 4,6 χλμ. είναι υπεραστική, με τυπική διατομή «β2σ» και με πρόβλεψη παράπλευρου οδικού δικτύου, ισόπεδων κόμβων και γεφύρωσης του Μεσσάπιου ρέματος (Προαίρεση 2).

δ) το οδικό τμήμα «Αρτηρία σύνδεσης Βόρειας – Νότιας Εύβοιας» που συνδέει τον ανισόπεδο κόμβο Λιανής Άμμου του οδικού τμήματος «Ν. Λάμψακος – Ψαχνά», με το οδικό δίκτυο προς τη νότια Εύβοια. Η αρτηρία μήκους 2,4 χλμ. είναι υπεραστική, με τυπική διατομή «β2σ» και με πρόβλεψη παράπλευρου οδικού δικτύου και ισόπεδων κόμβων (Προαίρεση 3).

Ποια είναι τα οφέλη

Όπως έχουν αναφέρει από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η οδός Παράκαμψης Χαλκίδας με τα συνεχόμενα τμήματα της Παράκαμψης Ψαχνών και της αρτηρίας σύνδεσης Βόρειας – Νότιας Εύβοιας, εντάσσεται στα έργα βελτίωσης της σύνδεσης της Αθήνας και της Χαλκίδας με τη βόρεια Εύβοια και – παράλληλα – στην αποσυμφόρηση του αστικού ιστού της Χαλκίδας, της Ν. Αρτάκης και των Ψαχνών από τη διερχόμενη κυκλοφορία, η οποία σήμερα, αναγκαστικά διέρχεται από τις παραπάνω αστικές περιοχές.

Με την κατασκευή του τμήματος Παράκαμψης Χαλκίδας και της διοχέτευσης σ’ αυτό της διερχόμενης κυκλοφορίας, αφ’ ενός θα διευκολυνθεί η κυκλοφορία που θα ακολουθεί τη νέα οδό και θα περιορισθεί σημαντικά ο χρόνος των μετακινήσεων, αλλά και – παράλληλα – θα ευνοηθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες στις επηρεαζόμενες αστικές περιοχές με θετική επίδραση στο περιβάλλον και στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Με την κατασκευή των συνεχιζόμενων τμημάτων πριν τη Νέα Λάμψακο, προς Χαλκίδα / Υψηλή Γέφυρα και μετά προς την παράκαμψη Ψαχνών, και την αρτηρία σύνδεσης Βόρειας – Νότιας Εύβοιας και μελλοντικά προς Ιστιαία – Αιδηψό, με κατασκευή νέων ή/και ανακατασκευή υφιστάμενων τμημάτων με σύγχρονο σχεδιασμό και αναβαθμισμένη γεωμετρία, θα μπορεί να αποδοθεί στην κυκλοφορία ένας ενιαίος και ασφαλής οδικός άξονας μέχρι την Αιδηψό με τα αναγκαία χαρακτηριστικά ασφάλειας και ταχύτητας, που θα ανταποκρίνονται στο διατιθέμενο τουριστικό και λοιπό δυναμικό της βόρειας Εύβοιας.