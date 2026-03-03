Saudi Aramco: Σχέδιο εξαγωγής πετρελαίου μέσω Ερυθράς Θάλασσας για να αποφύγει τα Στενά του Ορμούζ

Την επιλογή παράδοσης φορτίων πετρελαίου στο Γιανμπού, ένα λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα που βρίσκεται έξω από τον Περσικό Κόλπο, εξετάζει η Saudi Aramco, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά με δεκάδες πλοία να είναι ακινητοποιημένα.

Η Aramco έχει ρωτήσει ορισμένους πελάτες στην Ασία εάν είναι σε θέση να μεταφέρουν φορτία πετρελαίου από το Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, όπως αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο διαθέτει αγωγό 5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα που διασχίζει τη χώρα και μπορεί να μεταφέρει πετρέλαιο από τα ανατολικά της Ερυθράς Θάλασσας στα δυτικά.

Η Aramco έχει ήδη αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα, αφού η εταιρεία αναγκάστηκε να κλείσει το μεγαλύτερο διυλιστήριό της στο Ρας Τανούρα στον Περσικό Κόλπο μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Η επιβράδυνση της θαλάσσιας κυκλοφορίας έχει επίσης αυξήσει τον φόβο πως θα γεμίσουν οι δεξαμενές αποθήκευσης στην περιοχή, κάτι που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε περιορισμό της παραγωγής.