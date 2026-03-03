Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

Παπαθανάσης: Δέκα εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του διατηρητέου πρώην εργοστασίου Porcelana

Eντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» η αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου, όπου στεγάζονταν το πρώην εργοστάσιο Porcelana.

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» η αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου, όπου στεγάζονταν το πρώην εργοστάσιο Porcelana, στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνα Αττικής.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της μετατροπής του όλου ακινήτου σε πολυθεματικό Πολιτιστικό Κέντρο, με την πράξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 10 εκατ. ευρώ, προβλέπεται:

  • η πλήρης αποκατάσταση, διατήρηση και προβολή των ιδιαίτερων μορφολογικών στοιχείων του διατηρητέου κτηρίου, συνολικής επιφανείας 3.975 τ.μ.
  • παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως εξωτερική θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, συστήματα φωτισμού.

Δικαιούχος της πράξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ορίστηκε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ Α.Ε. Εύδημος.

