Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Μνημόνιο συνεργασίας Επιτροπής Ανταγωνισμού και Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μνημόνιο συνεργασίας Επιτροπής Ανταγωνισμού και Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της ήδη στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο Ανεξάρτητων Αρχών.

Υπογράφηκε, στις 26 Φεβρουαρίου 2026, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), από την Πρόεδρο της Αρχής κα Ανδρονίκη Θεοτοκάτου και την Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κα Άϊριν (Ειρήνη) Σάρπ.

Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της ήδη στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο Ανεξάρτητων Αρχών, ιδίως στους τομείς της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, της ανάπτυξης κοινών δράσεων και εργαλείων, καθώς και του συντονισμού σε ζητήματα εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού και του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

Μέσω της συνεργασίας αυτής επιδιώκεται η ενίσχυση της πρόληψης και του εντοπισμού πρακτικών νόθευσης διαγωνιστικών διαδικασιών, η διασφάλιση της διαφάνειας και της ορθής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη θεσμική σύμπραξη δύο ανεξάρτητων αρχών που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της νομιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων συμβάσεων και της αγοράς.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέα «βουτιά» στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Εξαϋλώθηκαν τα φετινά κέρδη του Γενικού Δείκτη

Μέση Ανατολή: Στο συρτάρι τρία μέτρα για την ακρίβεια

Πρωτοβουλία αυτοπεποίθησης από Αθήνα για την προστασία της Κύπρου - Και η Ελλάδα στο πυρηνικό πρόγραμμα της Γαλλίας

tags:
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider