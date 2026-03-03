Μαρινάκης: Η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο ήταν μια κίνηση έμπρακτης στήριξης

Η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, ήταν, σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη «μια κίνηση έμπρακτης στήριξης στο κυπριακό κράτος

Η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, ήταν, σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη «μια κίνηση έμπρακτης στήριξης στο κυπριακό κράτος, στους Κύπριους με τους οποίους μας ενώνει εκτός από το κοινό έθνος, το ότι είμαστε στην ίδια ακριβώς πλευρά της ιστορίας πάντοτε».

«Έχουμε κοινά θέλω, κοινές διεκδικήσεις και ήταν κάτι το οποίο προέκυψε μετά από επικοινωνία του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, και η Ελλάδα έσπευσε σε αυτή την βοήθεια, που θεωρώ ότι είναι μια κίνηση ουσίας, συμβολισμού, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος είναι και ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, το οποίο χρειαζόταν τη συγκεκριμένη στήριξη» τόνισε ο κ. Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά FM».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν κοινή μοίρα, κοινά συμφέροντα, κοινές διεκδικήσεις, κοινή θέση και στην επίλυση του Κυπριακού. «Άρα είναι προφανές ότι όποια επίθεση στην Κύπρο δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη στην Ελλάδα, πολλώ δε μάλλον να μη συνδράμει η Ελλάδα στη βοήθεια της Κύπρου» ανέφερε. «Άρα νομίζω ότι είναι μια απόφαση που μόνο θετικά μπορεί να υποδεχτεί, από το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Ήδη βλέπουμε και τις αντιδράσεις του κόσμου, χωρίς οποιαδήποτε άλλη αντίδραση» είπε.

«Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο ισχυροποιείται σε όλα τα επίπεδα. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο έχει εντελώς άλλη διαχείριση όλων των ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια και από μια χώρα ουραγός, «μαύρο πρόβατο» σε όλα τα επίπεδα, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στα εξοπλιστικά, μια χώρα που δεν την υπολόγιζε κανείς στα πιο δύσκολα χρόνια, με την στρατηγική που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη προνοητικά, όχι περιμένοντας τις κρίσεις και τους πολέμους που κανείς δεν μπορούσε να περιμένει ότι θα συμβούν όλα αυτά, ειδικά τα τελευταία χρόνια στον κόσμο και στην γειτονιά μας, έχει ισχυροποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό φαίνεται πόσο αποτελεσματικό είναι στα δύσκολα» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Για τη Σούδα είπε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δεν υπάρχει κάποια πληροφορία ή κάποια εκτίμηση, μέχρι τώρα, η οποία να μας οδηγεί σε μία φάση ανησυχίας, όμως, σίγουρα υπάρχει μία επαυξημένη επιτήρηση των σημαντικών στόχων, λόγω της ευρύτερης και γενικότερης κατάστασης.

Σχετικά με την ένταξη της Ελλάδας στην πυρηνική ομπρέλα του προέδρου Μακρόν, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η πρόθεση της χώρας και του πρωθυπουργού είναι να συμμετέχει η χώρα μας σε αυτήν την πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου και ότι θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Σχετικά με τους εγκλωβισμένους Έλληνες σε χώρες του Κόλπου ανέφερε ότι σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής, σε όσες χώρες καθίσταται αυτό εφικτό, δηλαδή επιτρέπεται η επιστροφή των πολιτών με πτήσεις. «Είναι μια διαδικασία που θα συνεχίζεται. Τη στιγμή που σε οποιαδήποτε, στον οποιαδήποτε εναέριο χώρο επιτραπεί η αναχώρηση πτήσεων, τότε το ελληνικό κράτος μεριμνά για την άμεση και την ταχύτερη δυνατή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών. Χρειάζεται ψυχραιμία, υπάρχει συνεχής επικοινωνία, υπάρχουν τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλώ τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν συγγενείς σε όλο τον κόσμο και μας ακούνε στις περιοχές, όπου υπάρχει η ανάγκη για την επιστροφή, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών, να δουν τα τηλέφωνα, ούτως ώστε να είναι σε επικοινωνία με το υπουργείο για να γνωρίζει το υπουργείο την παρουσία τους εκεί και το αίτημά τους για επιστροφή» υπογράμμισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι είναι μία σημαντική θεσμική συνάντηση και ειδικά σε μία τόσο κρίσιμη καμπή, το ότι συναντιέται ο πρωθυπουργός για να ενημερώσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Θα ενημερώσει ο πρωθυπουργός για τα τεκταινόμενα, για όσα πράγματα μπορούν να ειπωθούν και πρέπει να ειπωθούν σε κλειστές πόρτες στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που και αυτός έχει μια πολύ σημαντική, κρίσιμη θεσμική ιδιότητα για το πολίτευμά μας και οφείλει να γνωρίζει και δικαιολογημένα ζητάει ενημέρωση, υπάρχουν προφανώς θέματα που δεν θα μπορούσαν να ειπωθούν σε ανοιχτές πόρτες» σημείωσε.

Για το αν θα χρειαστεί επιδότηση λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ο κ. Μαρινάκης είπε: «Δεν είμαστε εκεί, το ξαναλέω για να μην δημιουργήσω εντυπώσεις. Εφόσον, όμως, χρειαστεί να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε υπέρμετρες αυξήσεις, σε οτιδήποτε καταστεί αυτό ανάγκη, προφανώς δεν θα αφήσουμε την κοινωνία απροστάτευτη, όπως κάναμε τις προηγούμενες φορές στηρίξαμε, έτσι θα στηρίξουμε και τώρα».

Τέλος για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι είναι σχεδόν προεξοφλημένο ότι θα κάνει κόμμα. «Όταν κάνει κόμμα, προφανώς, σε αυτούς τους οποίους θα βάζουμε σε αυτή τη συζήτηση, όχι εμείς, είναι οι πολίτες, στις εκλογές θα είναι και ο κ. Τσίπρας. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να συζητάμε πάντοτε στη ζωή επί των δεδομένων. Αυτά τα οποία έχουμε ως δεδομένα. Δεν υποτιμώ τον κ. Τσίπρα, σε καμία περίπτωση, είναι πρώην πρωθυπουργός της χώρας. Όταν και εκείνος πραγματικά πάρει την απόφαση και ανακοινώσει κόμμα, θα είναι μία εκ των εναλλακτικών επιλογών και η κοινωνία, οι πολίτες, οι ψηφοφόροι, θα αποφασίσουν» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ